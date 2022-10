Le serie da guardare per prepararsi a Halloween

C’è chi trascorre Halloween in costume o a qualche festa e chi, pur restando a casa, si immerge nell’atmosfera giusta gustandosi qualche serie tv horror. Le opzioni tra cui scegliere non mancano di certo, nemmeno per i più appassionati di questo genere: proprio in queste settimane di ottobre, infatti, sono usciti o usciranno a breve diversi titoli da brividi e nuovi di zecca, almeno per il pubblico italiano. Ecco le serie tv da segnarsi (o, perché no, da iniziare a guardare!) in vista del 31 ottobre.

American Horror Stories 2

Uscita a luglio negli Stati Uniti, la seconda stagione di American Horror Stories (spinoff di American Horror Story) sta uscendo proprio in questo periodo su Disney+. Il primo episodio ha debuttato lo scorso 19 ottobre e i successivi (otto in tutto) escono a cadenza settimanale fino al 7 dicembre. Creata da Ryan Murphy e Brad Falchuck, questa serie antologica promette una nuova storia agghiacciante a ogni puntata.

Mr. Harringan’s Phone

Tratto dal racconto di Stephen King, il re del brivido, questa serie (che è uscita il 5 ottobre su Netflix) ha per protagonista un giovane che fa amicizia con un anziano miliardario e molto solitario. Quando quest’ultimo muore, il ragazzo scopre che può continuare a comunicare con lui grazie al cellulare che è stato messo nella bara.

The Devil’s Hour

Questa serie, che esce su Prime Video il 28 ottobre, ha per protagonista una donna, Lucy Chambers, che si sveglia ogni notte alle 3:33 in una casa che sembra decisamente infestata da presenze invisibili. Quando il suo nome viene associato a una serie di brutali omicidi compiuti in zona, diventa cruciale affrontare il grande e spaventoso mistero che la coinvolge.

The Midnight Club

Un gruppo di giovani malati terminali, ricoverati in un hospice molto inquietante e dal passato a tratti oscuro, si ritrovano ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie – spesso dell’orrore. I ragazzi e le ragazze hanno stretto un patto: il primo tra loro che morirà dovrà tornare dall’aldilà e mettersi in contatto con gli altri. Tratta dall’omonimo romanzo e da altre opere di Christopher Pike, la serie è uscita il 7 ottobre su Netflix.

Unsolved Mysteries 3

Chi cerca una buona dose di mistero la troverà in questa serie che racconta ancora una volta morti inspiegabili, sparizioni scioccanti e fenomeni paranormali. Pelle d’oca assicurata! Si trova su Netflix ed è uscita il 18 ottobre.

Exception

Sempre su Netflix da qualche giorno si trova anche questa serie animata horror ambientata nello spazio. In un futuro lontano l’umanità è costretta a spostarsi in un’altra galassia: mentre una squadra di esploratori cerca un pianeta adatto alla vita umana, nella navicella si diffonde una terrificante oscurità… Il soggetto è di Hirotaka Adachi (Otsuichi).