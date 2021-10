3 serie tv horror per ragazzi da guardare ad Halloween

La notte di Halloween ritorna come di consueto la notte delle streghe e dei mostri, una serata speciale per in ragazzi. Se i più piccoli si divertono a fare dolcetto o scherzetto, gli adolescenti cercano serie televisive horror da guardare insieme agli amici per una serata di terrore.

Tutte le piattaforme di streaming con l’arrivo di Halloween preparano un catalogo ad hoc con serie televisive e film horror destinate a ogni fascia di età. Tra Prime Video, Netflix, Disney+ e le altre piattaforme l’offerta è ampia, ma ci sono alcune serie da non perdere. Su Prime Video è arrivata So cosa hai fatto, la versione serie TV del film cult degli anni Novanta con protagonisti Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe. Un nuovo cast per nuovi attimi di terrore. In attesa del crossover con Riverdale 6, gli amanti delle streghe potranno rivedere Le terrificanti avventure di Sabrina su Netflix. Destinata proprio ai ragazzi e ai bambini non troppo piccoli, su Disney+ è arrivata la nuova serie Just Beyond tratta dalle opere di R.L. Stine, considerato lo “Stephen King per ragazzi".

So cosa hai fatto su Prime Video

So cosa hai fatto è la serie Amazon Original scritta e prodotta da Sara Goodman, che è basata sul romanzo di Lois Duncan da cui è tratto anche l’iconico film del 1997. Si tratta di un classico del genere horror slasher, che negli anni Novanta ha visto attori come la Love Hewitt, la Gellar e Philippe come protagonisti.

La trama è nota: un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di amici adolescenti rimane legato da un segreto oscuro e verrà perseguitato da un brutale killer. Per poter sopravvivere, i giovani devono trovare chi li insegue e nel farlo rivelano il lato oscuro della loro città, perfetta solo all’apparenza, e di sé stessi.

La serie TV So cosa hai fatto è disponibile in streaming dal 15 ottobre su Prime Video.

Le terrificanti avventure di Sabrina su Netflix

Anche Le terrificanti avventure di Sabrina in streaming su Netflix sono un remake di una classica serie televisiva degli anni Novanta per ragazzi. Sabrina Spellman è un’adolescente alle prese con la sua vita di tutti i giorni, ma anche una strega che deve gestire nemici oscuri.

In attesa che avvenga il crossover con la serie televisiva Riverdale nella sesta stagione, con Sabrina che arriverà tra i personaggi della serie principale, non resta che sfruttare la serata di Halloween per godersi un bel ripasso prima di vedere la Spellman tornare con nuove avventure.

Le terrificanti avventure di Sabrina sono disponibili in streaming su Netflix.

Just Beyond su Disney+

Per chi vuole guardare una serie tv horror coi propri figli, Disney+ propone nel suo catalogo un nuovo titolo. Si tratta di Just Beyond, tratta da colui che è considerato lo Stephen King per ragazzi: R.L. Stine. La serie da 8 episodi che durano circa 30 minuti ciascuno racconta in ogni puntata una storia completamente diversa, con attori e ambientazioni sempre nuove. I protagonisti sono adolescenti ribelli, genitori con oscuri segreti, giovani streghe e altri personaggi fantastici alle prese con avventure.

Just Beyond è disponibile in streaming su Disney+ dal 13 ottobre.