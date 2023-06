Lenovo ha fatto un tablet "estremo"

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Lenovo Extreme Tab, il nuovo top di gamma di Lenovo, sta per arrivare anche in Italia, il dispositivo e gli accessori saranno disponibili dalla fine di giugno

Dopo la presentazione ufficiale al CES 2023 di Las Vegas, Lenovo ha confermato l’arrivo del suo Lenovo Tab Extreme anche per il mercato italiano a partire dalla fine di giugno. Un tablet davvero estremo, che promette performance da vero top di gamma e una dotazione tecnica di altissimo livello, in cui spicca certamente il processore MediaTek Dimensity 9000 e ben 12 GB di RAM.

Molti anche gli accessori compatibili con il dispositivo che possono espanderne ulteriormente le potenzialità, come ad esempio la Lenovo Extreme Keyboard e la Lenovo Precision Pen 3, sviluppate dall’azienda cinese per consentire agli utenti di sfruttare questo tablet come un vero e proprio computer portatile, grazie anche alle generose dimensioni del display.

Lenovo Tab Extreme: scheda tecnica

Il Lenovo Tab Extreme ha un display OLED da 14,5 pollici, con risoluzione 3K (3.000×1.876 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con i formati Dolby Vision e HDR10+. Il processore scelto dall’azienda è un MediaTek Dimensity 9000 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP con messa a fuoco automatica e uno da 5 MP con messa a fuoco fissa, presente anche un sensore ToF che si occupa di misurare la distanza tra l’oggetto inquadrato e la fotocamera. Come fotocamera frontale, invece, c’è un sensore da 13 MP.

Le connessioni disponibili sono il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, una porta USB-C 3.2 e una USB-C 2.0. Non manca nemmeno lo slot per inserire una scheda SIM, perché c’è anche la connessione 5G (opzionale). Raffinatissimo anche il comparto audio, con il sistema Lenovo Premium Audio, con 8 altoparlanti JBL e la compatibilità con Dolby Atmos.

La batteria è da 12.300 mAh con ricarica cablata a 68W, con l’azienda promette fino a 12 ore di riproduzione di contenuti in streaming. Infine il sistema operativo è Android 13 e Lenovo ha già confermato tre anni di aggiornamenti di sistema e quattro anni di aggiornamenti relativi alla sicurezza.

Lenovo Tab Extreme: disponibilità e prezzo

Il nuovo Lenovo Tab Extreme sarà disponibile nel nostro Paese a partire dalla fine di giugno e potrà essere acquistato sul portale ufficiale di Lenovo. All’acquisto del tablet gli utenti riceveranno in dotazione anche la Lenovo Precision Pen 3 (versione del 2023), il prezzo fissato per il pubblico è di 1.299 euro.

Tra gli accessori compatibili con il Lenovo Tab Extereme anche la nuova Tab Extreme Keyboard che arriverà sul mercato al prezzo di 399 euro.

Un costo decisamente importante che, tuttavia, è giustificabile dalla scheda tecnica eccellente, che conferma Lenovo Tab Extreme come un vero top di gamma da utilizzare sia per l’intrattenimento che per il lavoro, anche duro.