Lenovo Legion, lo smartphone che batte tutti i record 

Un potente processore di ultima generazione e 16 GB di RAM fanno di Lenovo Legion il gaming smartphone che promette di battere tutti i record. Il nuovo modello sarà annunciato il 22 luglio, poche ore prima del lancio del rivale ROG Phone 3 di Asus, la cui data di rilascio è stata già fissata al prossimo 22 luglio.

Il Lenovo Legion sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, lo stesso in dotazione al ROG Phone 3 di Asus. Il gaming smartphone sarà dotato di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 3.1, oltre che di una fotocamera posteriore principale da 64 Megapixel, una grandangolare da 16 Megapixel, e una frontale da 20 Megapixel. AnTuTu ha analizzato le caratteristiche di Lenovo Legion e gli ha assegnato un punteggio altissimo, lasciando intendere che sarà lo smartphone più performante in uscita e che non teme rivali.

Lenovo Legion, le caratteristiche

Il gaming smartphone di Lenovo è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 865+ supportato da una GPU Adreno 650, 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Lo schermo da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 144 Hz. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10.

Sulla parte posteriore troviamo il comparto fotografico formato da un sensore principale da 64 Megapixel e il secondario grandangolare da 16 Megapixel, e il lettore di impronte digitali. La fotocamera frontale selfie pop-up invece sarà da 20 MP. Nessuna conferma invece sulla batteria, che secondo alcuni rumors potrebbe essere da 4.000 mAh. In compenso, si vocifera un sistema di ricarica rapida da 90W.

Lenovo Legion, i punteggi di AnTuTu

La piattaforma dedicata ai benchmark AnTuTu, che si occupa della valutazione degli smartphone, ha assegnato un punteggio molto alto al Lenovo Legion. I test su CPU e GPU hanno registrato rispettivamente 187.401 and 246.980 punti, mentre alla memoria ne sono stati assegnati 114.314. Il test UX invece segna 100.176 punti. La media finale per Lenovo Legion è di 648.871, contro i 646.310 registrati dal rivale Asus ROG Phone 3.

Lenovo Legion, la data del rilascio

La data del rilascio dovrebbe essere il 22 luglio, stando a quanto annunciato dalla Lenovo sul social network cinese Weibo. Alle 7,30 del mattino, ora locale in Cina, il gaming smartphone sarà presentato. Una data che non sembra scelta a caso, dato che solo poche ore più tardi, alle 11, è fissato il lancio virtuale del rivale ROG Phone 3 di Asus. Una coincidenza o una provocazione?