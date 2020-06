Asus Rog Phone 3, lo smartphone Android più potente

Il gaming phone Asus Rog Phone 3 sta per arrivare: il TENAA, l’ente di certificazione legato al Ministero dell’Industria, Informazione e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, lo ha infatti appena certificato.

E, così, adesso sappiamo anche le sue caratteristiche tecniche ufficiali per il mercato cinese. Si tratta di un modello top di gamma, espressamente dedicato al gaming, che è apparso anche tra i benchmark di AnTuTu facendo registrare un punteggio stellare. Su questo smartphone, in pratica, c’è tutto il top dell’attuale tecnologia mobile per eseguire al meglio i videogame. Non altrettanto brillante, invece, il reparto fotografico che su questo tipo di smartphone è secondario. Quel che conta per giocare, infatti, sono le prestazioni e un ottimo schermo. E l’Asus Rog Phone 3 sembra avere entrambe queste caratteristiche.

Asus Rog Phone 3: caratteristiche tecniche

Il design dell’Asus Rog Phone 3 è funzionale al gaming: un grande display da 6,59 pollici in tecnologia AMOLED. La risoluzione è la FHD+ (2.340×1.080 pixel) mentre il refresh rate è altissimo: 144 Hz (persino di più dei già tanti 120 Hz del Rog Phone 2). Grazie al pannello AMOLED è stato possibile inserire il lettore d’impronte sotto lo schermo. Il display non ha notch, ma ha una sottile cornice che incorpora in alto a destra la selfie camera da 13 MP. Le fotocamere posteriori sono invece tre, con la principale da 64 MP. Il SoC dell’Asus Rog Phone 3 è quanto di meglio disponibile al momento: il Qualcomm Snapdragon 865+, versione overcloccata dell’865 liscio che arriva a 3,09 GHz, contro i 2,84 GHz di quello normale. Disponibili tre tagli di RAM e di ROM: 8 GB, 12 GB o 16 GB e 128 GB, 256 GB o 512 GB. La batteria è invece da 5.800 mAh e si ricarica a 30 Watt. La connettività, ovviamente, include il 5G.

Asus Rog Phone 3: le prestazioni

Su AnTuTu è già comparso il primo benchmark dell’Asus Rog Phone 3 e i risultati, come era prevedibile, sono da record. Lo score complessivo è di 646.310 punti, la CPU totalizza 183.149 punti, la GPU 247.932 e la memoria (che viene riconosciuta come LPDDR5, per la RAM, e UFS 3.0, per la ROM) totalizza 111.239. Giusto per fare un paragone il Mi 10 Pro, vincitore della classifica dei top di gamma secondo AnTuTu a maggio 2020, ha uno score complessivo di 590.838 per la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Quest’ultimo dispositivo è dotato di Snapdragon 865 normale.