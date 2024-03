Il nuovo Lenovo Legion Tab è un tablet Android pensato per il gaming e pronto per il debutto in Italia: ecco prezzo e specifiche

Fonte foto: Lenovo

Il Lenovo Legion Tab è il nuovo tablet Android pensato per il gaming. Il dispositivo sta per arrivare in Italia, andando ad arricchire la gamma di prodotti Lenovo e, soprattutto, andando a proporre a tutti gli appassionati di videogiochi la possibilità di sfruttare un tablet ad alte prestazioni con un prezzo da dispositivo di fascia media.

Lenovo Legion Tab Android: caratteristiche tecniche

Il nuovo Lenovo Legion Tab è un tablet dotato di sistema operativo Android (dovrebbe esserci Android 14 ma la versione non viene specificata da Lenovo) che si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Si tratta di un chip utilizzato dai top di gamma Android della seconda metà del 2022. Pur non essendo una delle ultime novità della gamma Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm, è una soluzione in grado di garantire ottime prestazioni, anche per le attività grafiche come i giochi, consentendo a Lenovo di ridurre il prezzo di vendita del suo dispositivo.

Il SoC è affiancato da 12 GB di memoria RAM LPDDR5X oltre che da 256 GB di memoria interna, espandibile via microSD. Il tablet è dotato di una batteria da 6.550 mAh con possibilità di utilizzare la tecnologia Qualcomm QuickCharge 3.0 per la ricarica rapida, fino a 45 W. Da notare anche un display Lenovo PureSight da 8,8 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 144 Hz. A tenere sotto controllo le temperature c’è il sistema Legion ColdFront: Vapor.

Si tratta di una camera di vapore sovradimensionata che consente al tablet di poter gestire tre diverse modalità di funzionamento, adattando le prestazioni allo scenario di utilizzo. Per massimizzare le prestazioni in gaming c’è la Beast Mode mentre per un approccio bilanciato tra consumi e prestazioni è possibile optare per la Balanced Mode.

La terza modalità, denominata Energy Saving Mode, garantisce un focus sull’efficienza, incrementando l’autonomia. Ogni modalità prevede una gestione precisa del sistema di raffreddamento oltre che delle frequenze di funzionamento del chip. Ci sono due porte USB-C, con supporto DisplayPort 1.4 per connettere un display esterno al tablet. Da segnalare anche il sistema Lenovo Freestyle che permette agli utenti di condividere contenuti tra il tablet e un notebook Lenovo Legion.

Lenovo Legion Tab Android: prezzo e disponibilità

Il nuovo Lenovo Legion Tab sta per arrivare in Italia. L’azienda ha confermato che il tablet sarà acquistabile tramite lo store ufficiale già nel corso del mese di marzo 2024. Al momento, però, non c’è ancora una data ufficiale di lancio.

È stato confermato, invece, il prezzo: il nuovo tablet sarà acquistabile al prezzo di 599 euro. Da segnalare che la distribuzione potrebbe coinvolgere anche altri rivenditori, come Amazon, garantendo agli utenti interessati la possibilità di acquistare con più semplicità il dispositivo.