Lenovo presenta i nuovi laptop Yoga, ThinkBook e ThinkPad

Fonte foto: Lenovo

Lenovo sceglie il CES 2024 per anticipare il debutto della sua nuova gamma di notebook per il 2024: alla fiera dedicata all’elettronica di consumo, infatti, Lenovo, primo produttore al mondo di computer, ha svelato le ultime novità per i sub-brand Yoga, ThinkBook e ThinkPad, con un focus particolare sull’AI grazie al Lenovo AI Core Chip e all’introduzione del tasto Copilot sulla tastiera, destinato a diventare un nuovo riferimento per i laptop Windows 11.

Lenovo Yoga: caratteristiche e prezzi

In occasione del CES 2024 debutta la nuova generazione di laptop Lenovo Yoga (in foto i modelli convertibili), con tante serie pronte a conquistare il mercato nel corso dei prossimi mesi. Tra i modelli svelati ci sono il Lenovo Yoga Pro 9i da 16 pollici e il Lenovo Yoga 9i 2 in 1 con display OLED 4K da 14 pollici (disponibile in bundle con la Lenovo Smart Pen).

Per questi laptop premium c’è la classificazione MIL-STD-810H oltre ai nuovi processori Intel Core Ultra a cui si affianca il Lenovo AI Core Chip, un processore dedicato esclusivamente ai calcoli per l’intelligenza artificiale. Il modello da 16 pollici ha anche una scheda grafica dedicata, fino alla RTX 4070 di NVIDIA.

Per massimizzare le prestazioni c’è Lenovo X Power, un sistema di apprendimento automatico che migliora le attività creative come il rendering 3D e la correzione del colore. Per i nuovi modelli Yoga c’è anche il già citato tasto Copilot.

Per la serie di notebook Yoga c’è spazio anche per i nuovi Lenovo Yoga Slim 7i, Lenovo Yoga Pro 7i e Lenovo Yoga Pro 7, dotati di display da 14 pollici e di processori Intel Core oppure, per gli ultimi due, di AMD Ryzen fino a Ryzen 7 8845HS. Ci sono anche varianti con GPU dedicata, fino alla RTX 4050 di NVIDIA, con certificazione NVIDIA Studio.

Al debutto troviamo anche il Lenovo Yoga Book 9i, seconda generazione del laptop OLED a doppio schermo. A completare la gamma troviamo anche i convertibili Lenovo Yoga 7i 2-in-1 e Lenovo Yoga 7i 2-in-1, rispettivamente da 16 e 14 pollici, con processori fino al Core Ultra 7.

Tutte le nuove serie di Lenovo Yoga saranno disponibili a partire da aprile 2024 con prezzi da 849,99 dollari. Per il nuovo Lenovo Yoga Pro 7i, invece, la distribuzione partirà già a gennaio 2024 in alcuni mercati (non è ancora chiaro se l’Italia è compresa) con prezzi a partire da 999 euro + IVA.

Lenovo ThinkBook: caratteristiche e prezzi

Tra le novità di Lenovo per il CES 2024 troviamo anche i nuovi laptop ThinkBook. Una delle novità principali è il ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid: si tratta di una soluzione ibrida con un sistema base laptop e un tablet che possono funzionare in modo indipendente, utilizzando rispettivamente Windows 11 e Android. La base laptop ha un Intel Core Ultra 7 mentre il tablet ha uno Snapdragon 8+ Gen 1.

La gamma di notebook Lenovo include anche i nuovi ThinkBook 13x Gen 4 (c’è anche la versione SPE con cover personalizzabile dall’utente tramite tecnologia E Ink Prism), ThinkBook 14 i Gen 6+, con display 3.5K da 14,5 pollici, e ThinkBook 16p Gen 5. Anche in questo caso tornano i processori Intel Core Ultra. Il modello da 16 pollici, invece, ha un Core i9 di 14° generazione e una RTX 4060.

La nuova gamma Thinkbook di casa Lenovo arriverà sul mercato tra la fine del primo trimestre e il secondo trimestre del 2024. I prezzi partiranno da 1.399 dollari ma la gamma sarà talmente articolata (per ogni modello citato sono previste più configurazioni) che il listino prezzi è destinato a crescere in modo significativo per le versioni più complete in termini di dotazione.

Lenovo ThinkPad: caratteristiche e prezzi

Come da tradizione, i grandi protagonisti della nuova ondata di novità della gamma notebook di Lenovo non possono che essere i nuovi ThinkPad. L’azienda ha svelato le nuove generazioni di ThinkPad X1 Carbon e ThinkPad X1 2-in-1, laptop con certificazione Intel Evo, dotati dei processori Intel Core Ultra e di Windows 11, con possibilità di utilizzare Copilot.

I nuovi ThinkPad saranno configurabili con diverse versioni, con possibilità di sfruttare un display da 14 pollici con pannello OLED da 2,8K e refresh rate di 120 Hz. Molto interessante è il dato relativo al nuovo X1 Carbon che pesa appena 1,09 chilogrammi. Per il 2-in-1, invece, il peso è di appena 1,32 chilogrammi.

L’intera gamma ThinkPad svelata in occasione del CES sarà disponibile a partire dal mese di marzo 2024. Al momento, Lenovo non ha fornito informazioni in merito ai prezzi europei, limitandosi ad annunciare i prezzi di partenza per gli USA (rispettivamente 2.989 dollari e 2.639 dollari).