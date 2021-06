Lenovo presenta i nuovi ThinkPad: monitor 4K e processore top

Nonostante il contesto non sia dei più favorevoli per il mondo della tecnologia ed in particolare per quello dei computer a causa della penuria mondiale di chip, Lenovo ha ufficializzato nelle scorse ore la nuova generazione di laptop Lenovo ThinkPad e di monitor Lenovo ThinkVision.

La nuova gamma di prodotti Lenovo punta sì sulle prestazioni pure, attraverso ad esempio il ThinkPad X1 Extreme, ma pure a soddisfare le diverse esigenze in termini di prestazioni e di budget che richiede il mercato. Non tutti infatti hanno la necessità di sfruttare a fondo l’hardware, e non tutti hanno la possibilità (o la voglia) di investire grosse cifre sull’acquisto di un computer. Per cui i nuovi ThinkPad e ThinkVision di Lenovo cercano la combinazione ideale tra caratteristiche e prezzi per accontentare il maggior numero di clienti possibile.

Il Lenovo ThinkPad X1 Extreme 4Gen

Tra tutti i nuovi prodotti a far la voce grossa è il ThinkPad X1 Extreme di quarta generazione, con chip Intel Core i9 vPro serie H e scheda video Nvidia GeForce RTX. Il laptop cinese è stato progettato tanto per l’utenza business quanto per quella consumer, ma che si tratta di un prodotto di fascia alta lo si intuisce a guardarlo, quando ci si accorge dello chassis in fibra di carbonio che, oltre al fascino, dona compattezza e leggerezza: 17,7 millimetri di spessore e 1,8 kg di peso.

All’interno c’è un hardware di prim’ordine: chip Intel Core i9 serie H di undicesima generazione con piattaforma vPro opzionale, GPU Nvidia RTX pronte a sfruttare il display LCD da 16 pollici con risoluzione 4K, tecnologia Dolby Vision HDR integrata e luminosità fino a 600 nits.

Neanche a dirlo, è difficile guardare il comparto connettività e trovare assenze: Wi-Fi 6E3 di Intel e WAN1 wireless 5G (opzionale), due ingressi USB-C 3.1, una Thunderbolt 4, una HDMI. ThinkPad X1 Extreme supporta fino a 64 GB di RAM di tipo DDR4 e può essere equipaggiato con due SSD M.2 PCIe Gen 4 da 2 TB per dire addio ai problemi di spazio di archiviazione.

L’audio è stato curato dagli specialisti di Dolby Atmos mentre in cima al display c’è una webcam Full HD con infrarossi che migliorano la qualità delle videochiamate. Per tenere a bada l’elevata potenza del notebook di Lenovo è stato predisposto un sistema di raffreddamento ibrido composto dai tradizionali tubi di scambio termico e da una camera di vapore. C’è peraltro una presa d’aria nella tastiera che aumenta l’afflusso di aria fresca verso le ventole.

Va sottolineata infine la presenza di un lettore di impronte digitali sul tasto di accensione per l’accesso veloce tramite Windows Hello, mentre il touchpad maggiorato (115 cm) promette di semplificare la gestione delle applicazioni aperte. La batteria da 90 wattora dovrebbe assicurare fino a 10,7 ore di utilizzo con una singola ricarica.

Nessuna informazione per il momento in merito a prezzi e disponibilità per l’Italia.

Le altre novità di Lenovo

L’altra novità principale resa ufficiale da Lenovo è il monitor mobile ThinkVision M15, che viene fornito con un supporto ergonomico regolabile in altezza e con una custodia protettiva che consente di portarlo in giro senza rischiare graffi. Lenovo ThinkVision M15 ha una diagonale da 15,6 pollici in formato 16:9 ed una risoluzione Full HD. Pesa 860 grammi e può essere connesso tramite USB-C.

Ci sono poi tra le novità il monitor fisso ThinkVision T24m-20 da 23,8 pollici, con risoluzione Full HD e con una docking station USB-C capace di erogare fino a 90 watt complessivi, e la webcam Full HD con doppio microfono Lenovo ThinkVision MC50 che consente di trasformare qualsiasi monitor in un hub per videoconferenze.

Anche in questo caso, nessuna informazione per il momento in merito a prezzi e disponibilità per l’Italia.