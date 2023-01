Lenovo Smart Tab M9: il tablet low cost per tutti, ma c'è da aspettare

In vista del prossimo CES di Las Vegas, che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2023, Lenovo ha deciso di anticipare gli annunci dei dispositivi che si potranno vedere esposti durante la fiera californiana. Uno di questi, senza dubbio uno tra i più interessanti, è il Lenovo Tab M9. Si tratta di un tablet Android poco costoso e dedicato principalmente all’intrattenimento, senza alcuna aspirazione da fascia medio alta ma che, al prezzo a cui verrà venduto, sarà decisamente una scelta interessante per molti. L’unico vero difetto di questo modello, però, è che lo vedremo solo in primavera inoltrata.

Lenovo Tab M9: caratteristiche tecniche

Con il Lenovo Tab M9 il gigante cinese propone un modello che si pone nel mezzo della gamma che già prevedete il Tab M8 e il Tab M10. Il nuovo arrivato potrebbe diventare il dispositivo ideale per chi ama guardare film e serie TV in streaming, e più in generale naviga in Internet e legge e-book. Lo si capisce dalla configurazione di base, ma in linea con il prezzo a cui questo tablet sarà venduto.

Il SoC scelto è il Mediatek Helio G80, un octa core che integra due CPU Cortex-A75 a 2 GHz e altre 6 Cortex-A55 a 1,8 GHz. Si potrà scegliere tra 3 o 4 GB di memoria ma anche tra 32, 64 e 128 GB di spazio di archiviazione, comunque espandibile fino a 2 TB tramite scheda microSD. A gestire i video ci pensa la GPU Mali-G52.

Il tablet ha un display da 9 pollici con risoluzione 1.340 x 800 pixel di tipo LCD IPS. Il rapporto di visualizzazione dei contenuti è 15:9 mentre la luminosità si attesta a 400 nit. Per coloro che amano leggere e-book, Lenovo ha ottenuto la certificazione di tale pannello secondo le specifiche TÜV Rheinland che assicura che le emissioni di luce blu sono ridotte fino al 70%.

Per i gli amanti di film e serie TV, Lenovo Tab M9 è compatibile con la visione dei contenuti Netflix HD, mentre l’audio è disponibile anche nel formato Dolby Atmos tramite i due altoparlanti integrati.

Il tutto è racchiuso in una scocca dallo spessore di soli 7,99 millimetri, per un peso che di 399 grammi. Nella parte posteriore c’è una fotocamera camera da 8 MP con autofocus, mentre la selfie camera nella parte frontale è da 2 MP e viene usata anche per lo sblocco del tablet tramite riconoscimento facciale.

Per quanto riguarda le interfacce di connessione, Lenovo Tab M9 è dotato di WiFi 5 e Bluetooth 5.1, oltre che il classico collegamento ai satelliti GPS, Glonass e Galileo. Al momento Lenovo non parla di una versione con connessione 4G, tecnicamente possibile visto il chip Helio G80.

La batteria da 5.100 mAh, ricaricabile a 15 W con un caricabatterie specifico USB-C, secondo Lenovo garantisce un’autonomia fino a 13 ore di riproduzione video. Il tablet arriva con Android 12 a bordo con preinstallate alcune app per bambini, quali Google Kids Space e YouTube Kids.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Tab M9 sarà disponibile nel secondo trimestre 2023 nei colori Grigio artico e blu ghiaccio con un prezzo a partire da 139,99 dollari (per la versione da 3 GB di RAM e 32 GB di storage) che al cambio attuale corrispondono a 130 euro. A questo prezzo, se mai verrà proposto anche in Italia come si presume, bisognerà aggiungere le tasse, per un costo totale che si dovrebbe aggirare intorno ai 140/150 euro. Il prezzo inoltre potrà variare in base al bundle che prevede la presenza della cover Clear Case o della Folio Case.