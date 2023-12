Lenovo Tab M10, con l'offerta Amazon è un regalo di Natale top

Fonte foto: Amazon

È possibile acquistare un tablet Android da utilizzare per l’intrattenimento e spendere meno di 150 euro, magari per fare un bel regalo di Natale tech senza spendere un capitale? La risposta sì, a patto di sapere cosa (e dove) cercare: su Amazon ci vuole davvero poco per rendersi conto dell’enorme quantità di prodotti in offerta adatti a soddisfare davvero tutte le esigenze.

E tra gli sconti più interessanti troviamo il Lenovo Tab M10 di seconda generazione, un tablet low-cost semplice e affidabile che per le prossime ore può essere portato a casa a un prezzo davvero irripetibile. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto con l’avvicinarsi delle feste di Natale.

Lenovo Tab M10: scheda tecnica

Lenovo Tab M10 di seconda generazione ha uno schermo LCD IPS da 10,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel), refresh rate a 60 Hz e certificazione TÜV Rheinland, che attesta una bassa emissione di luce blu del device che, come ben noto, è estremamente dannosa per la vista.

Il processore è un MediaTek Helio P22T con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino massimo a 1 TB tramite una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP posta sul lato più corto del device e, dunque, adatta alla videochiamate con il tablet posizionato in verticale.

Tra le connessioni abbiamo il 4G LTE (con l’apposito slot per inserire una SIM), il WiFi 5, il Bluetooth 5, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e l’USB-C. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10W. Infine il sistema operativo è Android 10.

Lenovo Tab M10: l’offerta su Amazon

Il Lenovo Tab M10 è un tablet entry level, un sistema per l’intrattenimento semplice e dal prezzo estremamente vantaggioso. Parliamo di un device per il tempo libero, da utilizzare per guardare film e serie TV su una delle varie piattaforme di streaming, per navigare sul web, sui social e magari da utilizzare per leggere libri, fumetti e riviste in formato digitale.

Il prezzo di listino è di 199 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, è possibile acquistare il Lenovo Tab M10 a 129 euro (-35%, -70 euro) uno sconto molto interessante che chiunque è alla ricerca di un nuovo tablet, magari da regalare a Natale, magari ad un bambino senza che i suoi occhi rischino danni.

