Lenovo Tab P12 e Tab M10 5G ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Lenovo

Lenovo ha presentato i due nuovi tablet il Lenovo Tab P12 e il Lenovo Tab M10 5G. Due dispositivi parecchio diversi tra loro con il P12 che ha una scheda tecnica orientata verso lo studio e la produttività (inclusa nella confezione, infatti, c’è anche la Lenovo Tab Pen Plus) e l’M10 5G che, invece, rappresenta la soluzione perfetta per l’intrattenimento. Entrambi i tablet, comunque, sono perfettamente integrati nella fascia media del mercato, rappresentando di fatto due soluzioni molto interessanti, disponibili a un prezzo davvero contenuto.

Lenovo Tab P12: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Lenovo Tab P12 ha un display IPS LCD da 12,7 pollici con risoluzione 3K (1.840×2.944 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland Full Care Display, che attesta le ridotte emissioni di luce blu di questo dispositivo a protezione degli occhi degli utenti.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7050 con 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 13 MP, ideale per le videochiamate di lavoro e di piacere e, naturalmente, per i selfie.

L’audio, invece, è composto da quattro altoparlanti JBL con supporto Dolby Atmos. Tra le connessioni troviamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. La batteria è da 10.200 mAh, con Lenovo che promette fino a 10 ore di riproduzione video, mentre la ricarica cablata è da 30W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Lenovo ZUI 15, con due update di sistema e quattro anni di aggiornamenti si sicurezza.

Presente, infine, la nuova Lenovo Tab Pen Plus e la tastiera (acquistabile separatamente) simile a quella già vista sui ThinkPad, due accessori indispensabili per espandere le potenzialità di questo tablet e semplificarne l’utilizzo per l’apprendimento e la produttività. Il nuovo Lenovo Tab P12 è già disponibile sul sito ufficiale di Lenovo nelle colorazioni Storm Grey e Oat, nella sola versione 8/128 GB al prezzo suggerito di 449 euro (inclusa la Lenovo Tab Pen Plus) e a 589 euro aggiungendo anche la tastiera.

Lenovo Tab M10 5G: scheda tecnica e prezzo

Il Lenovo Tab M10 5G ha un display LCD da 10,61 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate a 90 Hz. Presente anche in questo caso la certificazione TÜV Rheinland Full Care Display che attesta le ridotte emissioni di luce blu del dispositivo.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile tramite scheda microSD. Anche in questo caso il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale sa 13 MP.

Più modesto, invece, il comparto audio con solo due altoparlanti e il supporto a Dolby Atmos. Tra le connessioni abbiamo il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti. La batteria è da 7.700 mAh, con Lenovo che promette fino a 12 ore di riproduzione video. La ricarica via cavo è da 20W. Infine il sistema operativo è nuovamente Android 13 con interfaccia proprietaria Lenovo ZUI 15, e un update di sistema e tre anni di aggiornamenti si sicurezza.

Il Lenovo Tab M10 5G avrà un prezzo di listino di 399 euro e sarà disponibile sullo store ufficiale di Lenovo e presso i rivenditori autorizzati a partire da agosto 2023. Naturalmente il dispositivo è compatibile anche con la Lenovo Tab Pen Plus che, in questo caso, va acquistata separatamente.