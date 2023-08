Lenovo Tab M10: un ottimo tablet a un prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Acquistare un tablet Android è una cosa relativamente semplice. Acquistarne uno che sia economico e abbia una buona scheda tecnica è ben diverso e per non sbagliare, in molti scelgono dispositivi di fascia alta, spendendo un patrimonio con la certezza di non dover più pensare a niente.

Ma per tutti coloro che hanno bisogno di una soluzione low-cost, le cose cambiano e per non restare delusi c’è bisogno di esplorare a fondo il mercato e andare a caccia dello sconto perfetto che presto o tardi arriverà.

Grazie alle offerte Amazon, però, fare la scelta giusta è un po’ più semplice e sul celebre e-commerce si possono trovare ottimi device, come il Lenovo Tab M10 (Gen 2) a prezzi davvero stracciati.

Lenovo Tab M10 (Gen 2) – Processore Mediatek Helio P22T – Versione 3/32 GB

Lenovo Tab M10 (Gen 2): scheda tecnica

Lenovo Tab M10 (Gen 2) ha un display LCD IPS da 10,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu, altamente dannosa per gli occhi degli utenti.

Il processore è un MediaTek Helio P22T a cui si affiancano 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico, pur essendo un parametro trascurabile sui tablet, è composto da una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, perfetta per i selfie e per le videochiamate.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e l’USB-C. Interessante anche il comparto audio composto da due speaker certificati Dolby Atmos, che rendono molto gradevole l’utilizzo di questo device per l’intrattenimento e per guardare contenuti in streaming.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e ricarica cablata a 10W. Infine il sistema operativo è Android 10.

Lenovo Tab M10 (Gen 2): l’offerta su Amazon

Lenovo Tab M10 (Gen 2) è un dispositivo low-cost, perfetto per l’intrattenimento e per l’utilizzo quotidiano, per tutti quegli utenti che non hanno bisogno di specifiche particolari se non di uno schermo di maggiori dimensioni rispetto a quello di uno smartphone.

Parliamo di un tablet che rientra perfettamente tra tutti quegli strumenti da utilizzare nel proprio tempo libero e in totale relax, tra navigazione sul web e riproduzione dei propri film e serie TV preferite, magari standosene comodamente sdraiati sul divano.

Il prezzo di listino è di 179 euro, tuttavia grazie all’offerta su Amazon è possibile portare a casa il Lenovo Tab M10 (Gen 2) a 119,99 euro (-33%, -59 euro) e a un prezzo così, trovare di meglio è complicato anche tra i low-cost.

Lenovo Tab M10 (Gen 2) – Processore Mediatek Helio P22T – Versione 3/32 GB