Lenovo Tab P11, con uno sconto così è davvero il tablet perfetto

Fonte foto: Lenovo

Quando si decide di acquistare un tablet, il rischio principale è di fare la scelta sbagliata: è più facile di quanto si crede, soprattutto se non si hanno le idee ben chiare sulle funzioni che il dispositivo dovrà assolvere. Nel caso di un tablet per l’intrattenimento, per non spendere inutilmente troppo si può acquistare ad esempio un device di fascia intermedia che garantisce buone prestazioni e prezzi contenuti. Ad esempio il Lenovo Tab P11, che tra l’altro su Amazon al momento è in forte sconto.

Lenovo Tab P11 – Mediatek Helio G99 – Versione 4/128 GB

Lenovo Tab P11: scheda tecnica

Questo particolare modello del Lenovo Tab P11 ha uno schermo LCD IPS da 11,5 pollici, con risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G99 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, posta sul lato più lungo del device per videochiamate ottimali anche con il tablet posizionato in orizzontale.

Questo tablet ha lo slot per la SIM e consente, dunque, di accedere alla rete anche col 4G LTE. Oltre a questo c’è il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e l’USB-C e i diversi sistemi per la localizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria è da 7.700 mAh con ricarica via cavo da 20 W. Infine il sistema operativo è Android 13 e dovrebbe arrivare Android 14 il prossimo anno.

Lenovo Tab P11: l’offerta su Amazon

Lenovo Tab P11 è un tablet di fascia media per l’intrattenimento, ad esempio per lo streaming dalle varie piattaforme grazie a una grande autonomia, un display con una ottima risoluzione e un comparto audio Dolby Atmos.

Naturalmente, scegliendo gli accessori giusti (da acquistare separatamente), come la tastiera Lenovo o la Smart Pen, è possibile utilizzare questo device anche per la produttività, ma senza esagerare con app troppo pesanti per il processore.

Il prezzo di listino è di 399 euro, ma grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa il Lenovo Tab P11 a 299 euro (-25%, -100 euro), uno sconto molto interessante per un device che, sicuramente, non deluderà le aspettative degli utenti.

