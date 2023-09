Fonte foto: Lenovo

Quando si parla di acquistare un tablet non bisogna farsi prendere dall’ansia ma è più opportuno studiare ciò che il mercato può offrire e scegliere in maniera oculata. Non bisogna necessariamente rivolgere la propria attenzione verso i prodotti più costosi che, sì sono ottimi anche per sostituire un PC, ma alla fine potrebbero rivelarsi troppo specifici per chi non ha particolari esigenze e, anzi, cerca un dispositivo più immediato, da utilizzare tutti i giorni, e che abbia un costo contenuto.

Per fortuna, in soccorso dei consumatori arriva Amazon che con le sue offerte riesce a fare un po’ di chiarezza portando sul mercato ottimi tablet a costi accessibili. Come il Lenovo Tab P11 che per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo davvero interessante.

Lenovo Tab P11 Seconda Generazione, Display 11.5" 2K, MediaTek Helio G99, WI-FI 6, MicroSD Slot, RAM 4 GB, Memoria 128GB, Tablet Android 12, Storm Grey [Esclusiva Amazon] + Alimentatore

Lenovo Tab P11 (Gen 2): scheda tecnica

Lenovo Tab P11 (Gen 2) ha un display LCD IPS da 11,5 pollici, con risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G99 affiancato, in questo caso specifico, da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico, pur non decisivo su un tablet, è composto da una fotocamera principale da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, ottima, naturalmente, per le videochiamate di lavoro e quelle personali.

Tra le connessioni troviamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satellite. Interessante anche il comparto audio composto da quattro speaker certificati Dolby Atmos, una soluzione perfetta per godere pienamente dei propri contenuti multimediali preferiti.

La batteria ha una capacità di 7.700 mAh e con ricarica cablata da 20 W. Infine il sistema operativo è Android 12 che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

Lenovo Tab P11 (Gen 2): l’offerta su Amazon

Lenovo Tab P11 (Gen 2) è un buon dispositivo, da utilizzare principalmente per l’intrattenimento e per tutte quelle operazioni quotidiane, che non necessitano di un comparto hardware troppo "pompato". Va benissimo per lo smart working, tra fogli di calcolo e videoscrittura, anche grazie all’ottimo schermo.

Molto interessante l’autonomia, merito anche di un processore non particolarmente energivoro, con Lenovo che promette fino a 10 ore di riproduzione di contenuti in streaming. Grazie poi ai quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos e allo schermo da 11,5 pollici con risoluzione 2K, guardare film e serie TV è ancora più gradevole.

Il prezzo di listino al lancio era di 369,99 euro, ma oggi è sceso a 282,96 euro. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon è possibile portare a casa questo tablet a 249 euro (-12%, -33,96 euro), lo sconto perfetto per acquistare un nuovo tablet pronto a diventare l’alleato perfetto per le fredde giornate invernali da passare sul divano.

