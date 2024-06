Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Lenovo ha presentato ufficialmente il nuovo tablet Lenovo Tab Plus destinato principalmente all’intrattenimento, allo streaming e alla riproduzione di musica.

Si tratta di un prodotto interessante, che unisce prestazioni di fascia medio-bassa ad un comparto audio di alto livello, realizzato in collaborazione con JBL e con una potenza di ben 26 W, persino di più di molte Smart TV moderne e, più che sufficienti per ascoltare bene i contenuti multimediali. Il dispositivo è già disponibile anche in Italia e si candida a diventare, anche a fronte di un prezzo non eccessivo, uno dei migliori tablet da divano del 2024.

Lenovo Tab Plus: scheda tecnica

Il nuovo Lenovo Tab Plus ha un display LCD che misura 11,5 pollici, ha una risoluzione 2K (1.200×2.000 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Presente anche le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu. La certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, invece, è dovuta al fatto che il dispositivo che può regolare in automatico la luminosità dello schermo in corrente continua, limitando molto gli sfarfallii.

Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G99 con 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere acquistando una scheda microSD. Due le fotocamere sul dispositivo, entrambe da 8 MP e con quella frontale posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Tra le opzioni di connettività ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie tecnologie per la geolocalizzazione.

Di alto livello il comparto audio composto da ben otto speaker (quattro per ogni lato corto) prodotti in collaborazione con JBL e certificati Hi-Fi Dolby Atmos. Molto interessante anche la possibilità di utilizzare il tablet come altoparlante Bluetooth.

Per fare spazio agli otto altoparlanti Lenovo ha implementato una soluzione di design originale: circa mezzo tablet è più spesso della restante metà. In questa parte più spessa, inoltre, è stata inserita una staffa pieghevole che permette di appoggiare il tablet sul tavolo in posizione diagonale. Anche questa particolarità rende Lenovo Tab Plus particolarmente adatto alla visione di film e serie TV in streaming.

La batteria è da 8.600 mAh con ricarica cablata da 45 W e la promessa di un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione di contenuti multimediali in streaming. Il sistema operativo è Android 14 con due aggiornamenti di sistema garantiti e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il Lenovo Tab Plus è certificato IP52, ed è dunque in grado di resistere alla polvere e alle gocce d’acqua. Infine il tablet è compatibile anche con diversi accessori come: Lenovo Tab Pen Plus, tastiera wireless, il caricabatterie USB-C Lenovo da 68W e la cover in materiale Dupont Tyvek e pelle PU6.

Lenovo Tab Plus: prezzo e disponibilità

Il nuovo Lenovo Tab Plus può essere già acquistato presso i principali rivenditori sul territorio al prezzo suggerito di 299 euro.

Oltre al tablet sono disponibili anche diversi accessori, tra cui