L'estate nei tuoi occhi: ci sono nuovi dettagli

È arrivato il momento degli amori estivi, dei bagni di mezzanotte tra le onde e delle corse in spiaggia mano nella mano. Ci sarà questo e molto altro ancora dentro L’estate nei tuoi occhi (precedentemente presentata con il titolo The summer I turned pretty), serie in uscita a giugno su Prime Video.

La serie, un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, è ispirato ai libri di Jenny Han. L’autrice statunitense è nota soprattutto per le serie di libri intitolate Tutte le volte che ho scritto ti amo e L’estate nei tuoi occhi, che hanno scalato la classifica dei bestseller del New York Times. È stata la stessa Han, che è anche co-showrunner e produttrice esecutiva, a creare la serie tv per Prime Video a partire dal suo materiale letterario. Tra le esecutive producer ci sono Gabrielle Stanton (che è anche showrunner) e Karen Rosenfelt.

Cosa sappiamo della serie tv

Il trailer di L’estate nei tuoi occhi, distribuito da Prime Video in questi giorni, rivela qualche dettaglio in più sulla trama struggente e romantica della serie young adult. La protagonista è Belly (interpretata da Lola Tung), una giovane e bella ragazza che, insieme al fratello e alla madre, trascorre tutte le estati nella casa al mare della migliore amica della mamma e dei suoi due figli.

L’estate in cui si svolge la serie si preannuncia diversa dalle precedenti: Belly non è più una bambina e i due fratelli che la ospitano, Jeremiah e Conrad, sono da subito colpiti dalla sua inedita bellezza. Entrambi si invaghiscono di lei e Belly, infatuata e corteggiata, si trova di fronte a una scelta impossibile da compiere.

Non è questo, però, il solo tema affrontato nella serie tv. Un altro topic cruciale è il rapporto genitore-figlio. Nel trailer Belly si rivolge infatti alla madre chiedendole consiglio: come si fa a capire qual è il ragazzo giusto? Tra i suggerimenti forniti dalla donna ce n’è uno che riguarda l’amicizia: «I ragazzi passano, ma le amicizie vere restano». Belly ha infatti una migliore amica alla quale, come si vede nel trailer, telefona in un momento di crisi per dirle che sente molto la sua mancanza. Più delle infatuazioni amorose estive, forse sono proprio le amicizie femminili – come dimostrano anche la madre di Belly e quella di Conrad e Jeremiah – a confermarsi come i rapporti più significativi, saldi e duraturi.

Un momento cruciale della serie sarà certamente il ballo delle debuttanti al quale Belly dovrà partecipare. Oltre a occuparsi della scelta dell’abito adatto e ovviamente del cavaliere giusto, la ragazza dovrà anche sciogliere l’intricato nodo del triangolo amoroso in cui è coinvolta prima della data del grande evento.

Il cast di L’estate nei tuoi occhi

Oltre a Tung, nel cast della serie ci sono Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Quando esce L’estate nei tuoi occhi

L’estate nei tuoi occhi arriva su Prime Video il 17 giugno 2022.