LG, lo smart TV OLED top di gamma costa la metà: offerta mai vista prima

Che gli smart TV LG siano tra i migliori sul mercato per qualità e resa audio/video è un fatto risaputo. Gli apparecchi del produttore sudcoreano, in particolare quelli con pannello OLED, sono conosciuti per la fedeltà dei colori e l’estremo realismo delle immagini.

Per questo, quando se ne trova uno in offerta, è meglio approfittarne, come nel caso dello LG OLED65A16LA. Questo smart TV 4K da 65 pollici è tra i top della categoria, con caratteristiche tecniche e funzionalità smart capaci di offrirvi una qualità mai vista prima. E grazie allo sconto top della piattaforma di ecommerce per eccellenza, comprare il top di gamma LG non è mai stato così conveniente.

LG OLED65A16LA: scheda tecnica, caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello LG OLED65A16LA è, ovviamente, lo schermo OLED da 65 pollici. Un pannello capace di garantire una fedeltà cromatica del 100% (ossia, i colori riprodotti dallo schermo sono gli stessi dell’immagine originale) e, grazie ai pixel autoilluminanti, garantire neri perfetti e immagini dettagliate ed estremamente realistiche.

Grazie al processore α7 Gen4 con intelligenza artificiale potrete dimenticare di dover regolare le impostazioni di immagini e audio per godere al meglio del vostro TV. Il processore progettato dai tecnici e ingegneri sudcoreani sfrutta avanzati algoritmi di deep learning per analizzare in tempo reale quello che si sta guardando e modificare autonomamente le varie impostazioni per offrirvi la migliore esperienza possibile.

A questo, poi, si aggiungono varie modalità che possono essere scelte direttamente dal menu del TV. Con la modalità FILMMAKER, ad esempio, sarà possibile guardare film come se si fosse al cinema, mentre la Game Optimizer consente di ottenere il meglio dal TV quando è collegato a una console videogame. L’alta frequenza di aggiornamento e la qualità del pannello OLED, poi, consentono di vedere eventi sportivi come se si fosse allo stadio o al palazzetto.

La piattaforma LG ThinQ, infine, permette di trasformare lo smart TV in offerta su Amazon in un hub per la casa domotica. Non solo sarà possibile accedere e installare centinaia di app di ogni genere (da quelle dedicate all’intrattenimento a giochi, passando per utility e produttività), ma si potranno anche controllare i dispositivi della smart home compatibili. E non solo con il telecomando: il supporto ad Alexa e agli altri assistenti vocali consente di gestire il tutto con semplici comandi vocali.

LG OLED65A16LA, smart TV OLED in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smart TV LG entra di diritto tra le offerte top di oggi di Amazon grazie a uno sconto incredibile che ne dimezza il prezzo di listino. Lo LG OLED65A16LA è scontato del 52%, con il prezzo che crolla dagli oltre 2.000 euro di listino a 1.149,99 euro. Il risparmio, come è semplice immaginare, è considerevole: oltre 1.000 euro su uno dei migliori TV oggi in commercio. Un’offerta da non lasciarsi scappare, insomma.

A questo si aggiunge anche la possibilità di comprare lo smart TV a rate a interessi zero e senza costi di istruttoria con i servizi Amazon. Gli utenti Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri sistemi di pagamento possono infatti scegliere di pagare in 12 rate senza interessi: il TV del produttore sudcoreano costa così 95,84 euro al mese per un anno.

LG OLED65A16LA, smart TV 4K da 65 pollici con schermo OLED e processore α7 Gen4, con webOS di ultima generazione e Alexa integrato