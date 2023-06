Smart TV LG, prezzo eccezionale: sconto mai visto prima

Gli smart TV OLED stanno oramai diventando alla portata di tutti. Come è capitato in passato anche con altre tecnologie e altri dispositivi, con il passare degli anni il costo diminuisce anche grazie all’arrivo sul mercato di nuovi concorrenti. Non a caso oggi troviamo in offerta lo smart TV OLED LG serie A2 da 55" in offerta con un super sconto del 35% che fa risparmiare quasi 500€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un televisore veramente top e non potrebbe essere altrimenti: LG è una garanzia quando si parla di smart TV e in questi anni ha conquistato anche una buona fetta di mercato. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il televisore smart OLED LG serie A2 è dotato delle migliori componenti disponibili sul mercato, a partire da un processore α7 Gen 5 che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per offrire contenuti con la miglior qualità possibile. Ottimo anche il sistema operativo webOS 22 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ha anche un’interfaccia utente molto semplice da utilizzare. Se siete alla ricerca di un nuovo televisore e volete il meglio di quanto offre il mercato a un prezzo super, questo modello LG è quello che fa per voi. Non fatevi scappare questa promo eccezionale.

Smart TV OLED LG Serie A da 55 pollici

Smart TV OLED LG Serie A2: le caratteristiche

Una qualità che affascina e un design all’avanguardia. Lo smart TV OLED di LG non solo è dotato delle migliori componenti disponibili sul mercato, ma appaga anche la vista con il suo design moderno e ultra-sottile. Il modello che troviamo oggi in promo speciale è quello con schermo da 55" e risoluzione 4K Ultra-HD, uno standard per dispositivi di questo genere. Il display è l’arma in più di questo smart TV: la tecnologia OLED fa brillare di luce propria il pannello, per neri assoluti e una profondità delle immagini incredibile. La qualità dei colori e delle immagini è dovuta anche alla presenza del processore α7 Gen 5 che utilizza al meglio l’intelligenza artificiale per offrirti contenuti con una profondità naturale. Anche il sound è da smart TV top di gamma, grazie a un audio virtuale da 5.1.2 canali che avvolge completamente la stanza.

Un’altra delle caratteristiche premium degli smart TV LG che ritroviamo anche in questo OLED è la presenza del sistema operativo WebOS e della piattaforma ThinQ AI. WebOS è una garanzia per quanto riguarda la compatibilità: trovi tutte le principali piattaforma di video streaming, a partire da Amazon Prime Video fino a DAZN. ThinQ AI, invece, sfrutta l’intelligenza artificiale per consigliarti quali contenuti vedere in base ai tuoi gusti.

Lo smart TV OLED di LG è ideale anche per gli appassionati di videogame: il tempo di risposta è minimo e hai un vantaggio competitivo rispetto ai tuoi avversari. In questo modo il gameplay è anche più coinvolgente e reattivo. Puoi anche accedere al servizio di cloud gaming GeForce NOW e puoi giocare ai tuoi titoli preferiti senza dover avere la console o il PC.

Smart TV OLED LG Serie A2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smart TV OLED LG da 55" in offerta a un prezzo veramente eccezionale. Il nostro consiglio è di non farvi scappare questa super opportunità. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 838,99€, con uno sconto del 35% su quello di listino. Si tratta di una delle migliori promo sul web per un televisore con queste qualità e caratteristiche. Il risparmio si avvicina ai 500€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 167,40€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e presente nella pagina prodotto. La consegna e la spedizione sono curati dal sito di e-commerce e puoi riceverlo a casa già nei prossimi giorni.

