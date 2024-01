Fonte foto: LG

Acquistare una soundbar è la soluzione ideale per migliorare radicalmente il comparto audio del proprio televisore e trasformare la propria abitazione in quanto di più vicino a una sala cinematografica.

Le alternative sul mercato sono davvero molte, ma tra i brand che da sempre rappresentano una garanzia di qualità c’è sicuramente LG, che ha in catalogo prodotti molto interessanti come la soundbar LG S60Q, un dispositivo semplice e dalle grandi potenzialità pronto a ridisegnare completamente l’audio di casa.

Per le prossime ore, grazie all’offerta Amazon, questa soundbar può essere acquistata con uno sconto quasi del 50%, un’occasione irripetibile che bisogna cogliere al volo.

LG S60Q – Soundbar 2.1 – Potenza 300 W

Soundbar LG S60Q: scheda tecnica

La LG S60Q è una soundbar con configurazione 2.1 e subwoofer wireless. La potenza massima è di 300 W, più che sufficienti per migliorare la resa sonora della propria smart TV anche in ambienti di medie e grandi dimensioni. Il dispositivo è compatibile con i formati Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby TrueHD.

Tra le particolarità di questo prodotto c’è la funzione AI Sound Pro che, tramite sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, gli permette di identificare i contenuti in riproduzione e garantire sempre la migliore esperienza d’ascolto possibile adattando l’equalizzazione al contenuto.

Inoltre, grazie alla funzione TV Sound Mode Share è possibile collegare questa soundbar a una Smart TV di LG compatibile e usare gli speaker di entrambi i dispositivi, contemporaneamente, per riprodurre l’audio. Le frequenze verranno suddivise tra tutti gli altoparlanti, migliorando nettamente la qualità audio finale.

Sempre collegando la LG S60Q a uno dei televisori LG compatibili si può accedere alle funzioni di Soundbar Mode Control, che consentono di gestire la propria soundbar direttamente dalle impostazioni del TV. Per vedere la lista completa delle compatibilità per utilizzare queste caratteristiche si può visitare il sito ufficiale di LG.

Tra le connessioni troviamo due porte HDMI, un ingresso ottico e una porta USB. Non manca, naturalmente nemmeno il Bluetooth 4.2 da utilizzare per collegare alla soundbar un qualsiasi device esterno, come il proprio smartphone ad esempio, e riprodurre i propri contenuti multimediali senza il bisogno di ricorrere a cavi di alcun tipo.

Per le porte HDMI c’è il 4K Passthrough, quindi il segnale video passa senza modifiche in direzione della TV e ciò, se la soundbar è collegata ad una console da gaming di ultima generazione, permette di attivare sulla TV la Modalità Gaming, quindi sfruttare il VRR (Variable Refresh Rate) fino a 120 Hz ee della modalità bassa latenza (ALLM) senza alcuna interferenza da parte della LG S60Q.

Soundbar LG S60Q: l’offerta su Amazon

La soundbar LG S60Q è davvero un buon prodotto, la soluzione ideale per chi vuole migliorare il comparto audio domestico con un dispositivo semplice da usare e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il prezzo di listino è di 305,80 euro, tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon si scende fino a 169 euro (-45%, -136,8 euro), uno sconto davvero da non trascurare che permette di migliorare in modo drastico la resa audio della propria TV spendendo molto poco.

