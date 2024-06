Europei 2024, le migliori soundbar in offerta: ecco quali acquistare

Fonte foto: Samsung

I cori dei tifosi, le voci da bordocampo, le indicazioni degli allenatori, le telecronache appassionate: l’inizio degli Europei di calcio 2024 è sempre più vicino e comincia a crescere l’attesa degli appassionati, anche di coloro che non possono essere in Germania a seguire gli Azzurri. In questi ultimi anni il calcio è diventato sempre più immersivo e per viverlo al meglio come se stessi allo stadio bisogna dotarsi dei giusti dispositivi. Avere uno smart TV di ultima generazione fa sicuramente la differenza (in questo articolo ti abbiamo parlato dei migliori in offerta in questi giorni), ma il comparto audio è spesso deficitario.

Per questo motivo in molti acquistano una soundbar da collegare al TV e che trasforma il tuo salotto in un piccolo cinema privato. Di modelli sul mercato ne esistono a decine, tutti con caratteristiche e prezzi differenti. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionate un paio che vanno a coprire tutte le fasce di prezzo e che sono anche in offerta, in modo da fare dei grandi affari in vista dell’inizio dei Euro 2024. Per alcuni modelli hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non ti resta che approfittarne subito e dotare il tuo smart TV di un impianto audio all’altezza.

Trust Gaming GXT 620

Partiamo con un modello super economico e alla portata di tutti. Se non volete spendere una cifra astronomica per comprare la vostra nuova soundbar da accoppiare al televisore, su Amazon trovi questa Trust Gaming GXT 620 in promo a un prezzo di 19,99 euro. Si tratta del minimo storico per questo accessorio abbastanza compatto ma che assicura una buona qualità audio. Lo sconto è del 43% e la paghi praticamente la metà. Una delle particolarità più interessanti di questa soundbar è la completa compatibilità con diversi dispositivi e non solo smart TV. Puoi associarla anche allo smartphone, al computer o al tablet e trasformarla in una cassa Bluetooth. A questo prezzo difficilmente troverai qualcosa di meglio.

Trust Gaming GXT 620

Soundbar Ultimea

Altra super occasione per chi non vuole spendere una fortuna nell’acquisto della soundbar. Rispetto al modello precedente si sale di livello, ma si resta comunque a un prezzo accettabile. Oggi trovi su Amazon questa soundbar ULTIMEA con una potenza di 190 W in offerta a soli 99,99 euro, con uno sconto del 23% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Oltre ad avere un altoparlante centrale composto da diversi woofer, ha anche un subwoofer wireless che si collega con il Bluetooth. In questo modo l’ingombro è minimo e non hai problemi con i fili. Puoi scegliere tra diverse modalità di ascolto in base al contenuto che stai vedendo e scegliere tra un suono più esaltante con i film e uno più tenue con gli eventi sportivi, oppure dare maggior risalto a un singolo aspetto.

Soundbar Ultimea

LG SQC2

Ecco un’altra soundbar economica disponibile su Amazon a un super prezzo. Stiamo parlando della soundbar LG SQC2, modello medio di gamma in promo a un prezzo di 109,90 euro, con uno sconto di ben il 44% rispetto a quello di listino. La paghi praticamente la metà e approfitti di un prezzo che non si vedeva da tempo. Audio a 2.1 canali ed è dotata anche di un subwoofer wireless che esalta i bassi e ti fa sentire ogni suono al meglio. La puoi collegare al tuo smart TV in diverse modalità, sia tramite il Bluetooth sia con l’ingresso ottico. Ideali per i televisori con una diagonale di almeno 43 pollici.

LG SQC2

Yamaha TRUE X BAR 40A

Saliamo decisamente di livello ed entriamo nella categoria delle soundbar top di gamma, quei modelli che trasformano il tuo salotto di casa in un home theatre. Partiamo dalla soundbar Yamaha TRUE X BAR 40A disponibile in offerta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 346,99 euro invece di 599 euro. Il risparmio è veramente elevato e supera i 250 euro. Le caratteristiche sono eccezionali, a partire dalla compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos e la speciale tecnologia True Sound che esalta ogni suono. Tramite il telecomando o l’app puoi controllare il volume, gli ingressi e anche scegliere quale canzone riprodurre direttamente sulla soundbar. Si tratta di un modello all in one che integra anche il subwoofer per i bassi. Non occupa molto spazio e ha una grande flessibilità di utilizzo.

Yamaha TRUE X BAR 40A

LG S80QY

Un suono che ti avvolge con una potenza che sprigiona 480 W e ti permette di ascoltare al meglio ogni singolo suono e ogni singola voce. Stiamo parlando della soundbar LG S80Y, la scelta ideale in vista degli Europei 2024 di calcio. Supporta tutte le principali tecnologie legate al suono, dal Dolby Atmos, all’Imax Enhanced fino al DTS:X. Il canale centrale Up-firing migliora l’ascolto delle voci nei film e nei programmi televisivi. È pensata anche per gli appassionati dei videogame e supporta la realtà virtuale. Su Amazon è in offerta con uno sconto spettacolare del 56% che fa scendere il prezzo a 399 euro e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis.

LG S80QY

Bose Soundbar 600

Una soundbar che ti avvolge con un suono immersivo e naturale. Basta poco per descrivere l’ottima soundbar Bose Soundbar 600 disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 399,95 euro, con uno sconto del 27% rispetto a quello consigliato. Un modello top di gamma, che si collega al tuo televisore con il Bluetooth e dalle dimensioni abbastanza compatte. Integra anche l’assistente vocale Alexa e la puoi controllare con un semplice comando e chiedere di alzare il volume oppure di cambiare le impostazioni audio. La tecnologia TrueSpace della soundbar Bluetooth esalta qualsiasi contenuto e analizza in tempo reale e in in modo intelligente anche i segnali diversi da Dolby Atmos.

Bose Soundbar 600

Soundbar Sennheiser Mini AMBEO

Quando si parla di dispositivi audio, non si può non citare Sennheiser, azienda leader nel settore. Concludiamo questa nostra guida all’acquisto alle migliori soundbar per Euro 2024 con la Sennheiser Mini AMBEO, modello disponibile in offerta lampo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 480,27 euro. Sicuramente non alla portata di tutti, ma si tratta di una soundbar premium con tecnologie avanzatissime e con una qualità audio senza pari e che assicura anche una connettività multipla. Grazie allo sconto disponibile in questi giorni risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino. Dispositivo compatto, ma dalle potenzialità infinite e con bassi potentissimi.

Soundbar Sennheiser Mini AMBEO