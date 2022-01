LG 43UP76906LE, lo smart TV 4k al prezzo più basso di sempre

Il nuovo switch off del digitale terrestre ha colto molti di sorpresa. Nonostante fosse stato annunciato da tempo, il cambio di frequenze reso necessario per l’introduzione di un nuovo standard (e per lasciare libero lo spettro radio per 5G e altre tecnologie) ha lasciato molti italiani con i televisori di fatto inutili e inutilizzabili. Se vi siete ritrovati in questa situazione, avete due strade da percorrere: comprare un decoder DVB-T2 oppure portare il vecchio TV in un centro di smaltimento e comprarne uno nuovo.

E anche se molti hanno optato per la prima opzione (un decoder per il digitale terrestre DVB-T2 costa poco più di 30 euro), molti altri hanno optato per l’acquisto di un televisore nuovo di zecca. Anche perché trovarne uno in offerta ormai è estremamente semplice: su Amazon, tanto per fare un esempio, se ne trovano di tutte le dimensioni e per tutte le tasche. Lo LG 43UP76906LE, ad esempio, è tra le offerte top di Amazon di oggi: disponibile al prezzo più basso di sempre, garantisce un’ottima qualità video (è dotato della tecnologia 4K Real) e funzioni avanzate per gli amanti dei film e dei videogame. Un prodotto di fascia media, ma dal prezzo e dalle caratteristiche decisamente interessanti: acquistandolo, insomma, non si resterà delusi.

Lo smart TV coreano non è ovviamente l’unica offerta top presente oggi su Amazon. Iscrivendoti al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui riceverai tutti i giorni notifiche sugli sconti più convenienti su smartphone, smart TV, tablet, computer e smartwatch presenti sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

LG 43UP76906LE, caratteristiche e funzionalità

Dotato di un pannello LED da 43 pollici, lo LG 43UP70906LE monta un chip quad-core capace di abilitare le funzionalità dell’intelligenza artificiale AI ThinQ. Il sistema messo a punto dai tecnici del produttore coreano non aiuta solamente a ottimizzare automaticamente la riproduzione dei contenuti che stiamo guardando, ma mette a disposizione una molteplicità di funzioni che migliorano l’esperienza visiva e di intrattenimento.

Grazie alla funzione Real 4K, ad esempio, film e serie TV sembreranno più reali che mai, mentre la modalità FILMMAKER preserva il rapporto d’aspetto, i colori e i frame voluti dal regista del film che stiamo guardando. Game Optimizer è invece la modalità pensata per i gamer, che consente di ottimizzare le impostazioni video per console e videogiochi.

A “muovere" il tutto troviamo il sistema operativo webOS 6, ultima versione della piattaforma sviluppata da LG e tra le più avanzate dell’ecosistema degli smart TV. In questo modo sarà possibile installare app per lo streaming audio e video (come Prime Video, Netflix o Prime Music, tanto per fare tre esempi), giochi e molto altro ancora. Inoltre, grazie alla compatibilità con Google Assistente e Amazon Alexa, sarà possibile controllare il TV con semplici comandi vocali: per cambiare canale, aumentare o abbassare il volume o lanciare una delle app installate sarà sufficiente “parlare" con il telecomando e attendere qualche istante.

LG 43UP76906LE in offerta al minimo storico: sconto e prezzo

Come detto, lo smart TV LG da 43 pollici con modalità FILMMAKER e Game Optimizer si trova in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Merito dello sconto del 17% sul listino (circa 80 euro di risparmio) che fa scendere il prezzo al di sotto della soglia dei 400 euro. Lo LG 43UP76906LE costa 399,99 euro, con la possibilità di acquistarlo a rate a interessi zero sia tramite i servizi Amazon (ma non tutti gli utenti possono accedere a questa possibilità) o tramite Cofidis. Nel primo caso, è possibile pagare in 5 rate mensili da 80 euro; nel secondo caso, invece, sarà possibile scegliere il piano di ammortamento tra varie opzioni a disposizione.

[amazon box="B08WPQ9HB2" title="LG smart TV 4K LED, 43 pollici con FILMMAKER MODE, Game Optimizer e compatibilità con Alexa e Google Assistant"