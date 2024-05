Come vedere in TV e in streaming gratis Borussia Dortmund - PSG

Scopri come vedere l'andata della Champions League 2023 - 2024 Borussia Dortmund - PSG in TV e in streaming gratis.

La sorpresa di queste semifinali di Champions League contro una delle squadre favorite per la vittoria finale. Si può riassumere con questa semplice frase il match tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, andata delle semifinali di Champions League 2023 – 2024. Una partita che sulla carta ha un solo favorito: la squadra francese guidata in panchina da Luis Enrique (che sa bene come si vince una Champions League) e da Mbappé, alla sua ultima esperienza con le maglia dei parigini prima del probabile sbarco alla corte di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Il Borussia Dortmund vuole continuare a stupire e deve sfruttare al meglio l’occasione di giocare davanti al pubblico di casa, una fattore determinante nelle vittorie di questa stagione. Il PSG, invece, ha l’occasione di chiudere la questione qualificazione già oggi.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera di questa stagione di Champions League, anche la semifinale Borussia Dortmund – PSG è un’esclusiva Amazon Prime Video. La visione è aperta a tutti gli abbonati a Prime e la puoi seguire da qualsiasi dispositivo: smart TV, smartphone, computer o tablet, l’importante è avere l’app installata e un abbonamento attivo. Se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di ben 30 giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Basta iscriverti e non hai nessun obbligo di rinnovo. Puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre a vedere l’andata della semifinale tra Borussia Dortmund – PSG, hai accesso anche alla partita della prossima settimana, il ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco. Approfittane subito e abbonati cliccando sul link qui in basso.

Borussia Dortmund – PSG: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Borussia Dortmund – PSG è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 1 maggio. Si gioca al Signal Iduna Park, meglio conosciuto come Westfalenstadion.

Come vedere in TV Borussia Dortmund- PSG

Il primo maggio è la Festa dei Lavoratori e se siete tornati da una scampagnata fuori porta e volete godervi l’andata della semifinale di Champions League tra Borussia Dortmund – PSG seduti comodamente sul divano, basta accendere lo smart TV e lanciare l’app di Prime Video. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e il collegamento con lo studio prepartita comincia alle ore 20:00 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarene Seedorf, Gianfranco Zola e Julio Cesar. Per chi ancora non è abbonato, c’è la possibilità di iscriversi gratuitamente utilizzando il periodo di prova di ben 30 giorni.

Se non avete uno smart TV, non dovete preoccuparvi. Basta utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il tuo televisore in uno smart TV e ti dà accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming, oltre che a centinaia di applicazioni.

Come guardare in streaming gratis Borussia Dortmund – PSG

Se siete in giro e non volete perdervi Borussia Dortmund – PSG, potete seguire l’andata della semifinale di Champions League 2023 – 2024 anche in streaming utilizzando l’app di Prime Video disponibile sullo smartphone, sul tablet o sul computer. Per vedere la partita in streaming basta lanciare l’app, inserire le credenziali del profilo e poi selezionare il banner dedicato al match. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del match. Se non siete ancora abbonati, potete sfruttare l’ottima offerta disponibile per tutti i nuovi iscritti: la prova gratuita di ben 30 giorni. Non c’è nessun obbligo per il rinnovo e potete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre a guardare il match tra Borussia Dortmund – PSG, potete anche vedere il ritorno tra Real Madrid e Bayern Monaco della prossima settimana. Inoltre, avete accesso a tutti i film, le serie TV, i documentari e i contenuti per bambini disponibili sulla piattaforma.

