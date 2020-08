LG, pronto lo smartphone con le "ali": come è fatto

Dopo i modelli LG V50, G8X, V60 e Velvet, il produttore coreano LG sembra proprio intenzionato a portare sul mercato un nuovo smartphone “dual screen“. Si chiama LG Wing, ha un design senza precedenti e, dopo diversi rumor, adesso appare in un video diffuso su YouTube. Come è fatto? Con lo schermo “rotante“.

Il video è stato condiviso da Android Authority, che afferma di averlo ottenuto in esclusiva ma non dichiara da quale fonte. Un particolare, però, lascerebbe pensare che il cellulare mostrato nel video appartenga a un pezzo grosso di LG: lo smartphone è agganciato con una ventosa al parabrezza di un’auto di lusso, una Maserati Quattroporte, che sta percorrendo una strada con segnaletica in coreano. Android Authority afferma anche di essere a conoscenza delle specifiche tecniche di massima dello smartphone a doppio schermo LG Wing. Sarà un dispositivo di fascia medio alta, con SoC Snapdgragon di Qualcomm.

LG Wing: come è fatto

Nel video si vede uno smartphone, in posizione verticale, con due schermi affiancati entrambi molto grandi. La configurazione degli schermi è a “T“, con il secondo posizionato centralmente dietro il primo e che si apre “ad ala“, cioè ruotando su una cerniera. Il video mostra anche un utilizzo tipico di questo smartphone: sullo schermo principale c’è il navigatore a tutto schermo, mentre su quello secondario c’è il player musicale che può essere azionato in modo indipendente.

Dopo pochi secondi di video si vede perché sarà utile questa configurazione hardware e software: il guidatore riceve una chiamata e il nome del chiamante compare nel secondo schermo, sopra il player. Il guidatore tocca il secondo schermo e accetta la chiamata, senza disturbare l’app navigatore.

LG Wing: le specifiche tecniche

Secondo Android Authority lo smartphone pieghevole a doppio schermo LG Wing avrà un display principale da 6,8 pollici molto allungato, e il secondario da 4 pollici quasi quadrato. Gli schermi che si vedono nel video condiviso, però, non sono completamente full screen ma hanno delle cornici ben visibili. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un modello lontano da quello definitivo.

Per quanto riguarda il SoC, invece, si parla dello Snapdragon 765G di Qualcomm: una soluzione di gamma medio-alta, con alcuni accorgimenti tecnici dedicati al gaming. In generale, comunque, c’è da aspettarsi che il nuovo LG Wing abbia una potenza sufficiente per gestire fluidamente il multitasking per il quale avrà una vocazione naturale. Gli utenti, invece, sperano che non sarà necessario aprire il secondo schermo per usare la fotocamera posteriore.