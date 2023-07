Liam Hemsworth si sta preparando a The Witcher 4

Fonte foto: Netflix

La terza stagione di The Witcher ha un significato particolare per i fan: sarà l’ultima con Henry Cavill nei panni del protagonista, Geralt di Rivia. Dopo questo ciclo di episodi (la prima parte è uscita su Netflix a fine giugno) Cavill passerà infatti il testimone al collega Liam Hemsworth, che a quanto pare si sta già preparando duramente in vista del suo ingresso in The Witcher 4.

Liam Hemsworth in The Witcher 4: cosa sappiamo

L’indiscrezione è arrivata da un membro del cast, Joey Batey, che nella serie interpreta Ranuncolo. Durante un’intervista ha detto di aver parlato più volte con Hemsworth, che si sta impegnando duramente per prepararsi al ruolo di Gerlat di Rivia. Anche dal punto di vista fisico. «Non credo che nessuno di noi sia nella posizione di consigliargli come interpretare Geralt, ma lui [Liam, ndr] si sta buttando a capofitto. Il suo regime di allenamento è folle. In più ha divorato i libri», ha dichiarato Batey.

Come sarà l’addio a Henry Cavill

Le riprese della quarta stagione di The Witcher non sono ancora iniziate; quindi, non è ancora avvenuto l’ingresso ufficiale sul set di Liam Hemsworth. Stando a quanto dichiarato dal produttore esecutivo della serie Tomek Baginski in un’intervista, però, il passaggio tra un attore e l’altro sarà abbastanza naturale. «Abbiamo un ottimo piano per presentare il nostro nuovo Geralt e la nostra nuova visione di Geralt con Liam. Non approfondirò l’argomento perché sarebbe un enorme spoiler».

Il produttore ha semplicemente aggiunto che l’idea a cui si sono ispirati per dare concretamente corpo a questo passaggio è in realtà già approfondita nei libri da cui è tratta la serie, e in particolare nel quinto romanzo della saga letteraria. «È molto vicino a ciò che è stato detto nei libri e penso che questo cambiamento sarà abbastanza impeccabile».

Per chi non ha letto i romanzi (attenzione: seguono possibili spoiler) può essere utile sapere che nell’ultimo libro della serie The Witcher Ciri viaggia in più mondi alternativi e, dopo che Geralt è stato gravemente ferito in battaglia, la ragazza lo trasporta insieme a Yennefer in un altro mondo. Il cambio nell’aspetto di Geralt potrebbe dunque essere spiegato in questo modo? Per scoprirlo, non resta che aspettare l’uscita del finale di stagione.

The Witcher 3 parte 2: quando esce

La seconda parte di The Witcher 3 esce su Netflix il 27 luglio 2023. Nel cast della terza stagione ci sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren e Mahesh Jadu.

Gli altri interpreti sono Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz. La showrunner e produttrice esecutiva è sempre Lauren Schmidt Hissrich.