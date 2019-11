L'iPhone 12 sarà più costoso a causa del 5G

4 Novembre 2019 - Se siete rimasti delusi dall’assenza della connessione 5G sull’iPhone 11, consolatevi: almeno avete risparmiato qualcosa, perché proprio a causa del nuovo modem 5G (quasi sicuramente un Qualcomm Snapdragon X55) i futuri iPhone 12 del 2020 costeranno un bel po’ di più.

E’ la previsione del noto analista di mercato Ming-chi Kuo, che in una nota inviata agli investitori spiega che il nuovo modem 5G costringe eurorà Apple a costruire una scheda madre più grande e più costosa del 35% rispetto a quella montata sull’iPhone 11. A questo aumento di costi va aggiunto anche quello relativo ad altri componenti dello smartphone, come il telaio. Gran parte del problema, spiega l’analista, è dovuto alle esigenze di dissipazione del calore prodotto dalle nuove antenne 5G che, tra l’altro, non potranno essere coperte da superfici metalliche, pena una forte degradazione del segnale.

Il 5G cambierà il design degli iPhone

Già in passato Kuo aveva annunciato che dobbiamo attenderci nuovi processi produttivi e un design diverso e più complesso sui futuri iPhone 2020 che, paradossalmente, potrebbe essere simile a quello del vecchio iPhone 4. Il telaio interno dell’iPhone 12 sarà in metallo ma con dei segmenti in altro materiale (in corrispondenza delle antenne): probabilmente in vetro o zaffiro. A causa di queste novità il costo di produzione del telaio salirà del 50-60%, mentre il costo della copertura in vetro salirà del 40-50%.

Quanto costerà l’iPhone 12?

L’iPhone 11 non è certo uno smartphone economico: il prezzo di lancio parte da 839 euro per la versione standard con 64 GB di memoria di archiviazione e arrivava a ben 1.689 euro per il top di gamma iPhone 11 Pro Max da 512 GB. L’altro top di gamma, cioè l’iPhone 11 Pro da 256 GB, è stato lanciato al prezzo di 1.049 euro. Ora tutti si chiedono, anche alla luce delle previsioni di Kuo, quanto costerà l’iPhone 12. Al momento non è chiaro, ma possiamo immaginarcelo guardando alla concorrenza: Samsung vende oggi il suo Galaxy S10 con 128 GB al prezzo di 929 euro, mentre la versione 5G con 256 GB è in vendita tramite l’operatore TIM al prezzo di 1.279 euro.

iPhone 12: le altre previsioni di Ming-chi Kuo

L’analista spiega infine ai suoi investitori che Apple userà sui nuovi iPhone 12 i telemetri VCSEL, dei sensori “Time-of-flight” per migliorare la qualità degli scatti fotografici e implementare nei futuri iPhone del 2020 funzionalità più avanzate di realtà aumentata. Kuo prevede anche, sempre per il modello 2020, un notch più piccolo per la telecamera TrueDepth mentre solo nel 2021 arriverà un display full screen.