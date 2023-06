Logitech Master: la nuova gamma di mouse e tastiere

Logitech rinnova la sua gamma di mouse e tastiere con il lancio di nuovi prodotti della serie Master, vero e proprio punto di riferimento del settore delle periferiche per PC e fiore all’occhiello della produzione dell’azienda svizzera. Con il nuovo aggiornamento della gamma, Logitech introduce tre nuovi prodotti: il mouse MX Anywhere 3S, la tastiera MX Keys S e la combo MX Keys S Combo (prima combo in assoluto della serie Master).

Il lancio dei nuovi prodotti è imminente e arriva in parallelo al rilascio della nuova funzione Smart Actions dell’app Logi Options+ che permette agli utenti di automatizzare azioni ripetitive con un solo clic, con l’obiettivo di ottimizzare il lavoro sfruttando le periferiche Logitech per ottenere il massimo della produttività.

I tre nuovi Logitech Master

Il mouse MX Anywhere 3S è un mouse wireless dotato di un sensore ottico da 8.000 DPI ed è utilizzabile su qualsiasi superficie, anche su piani in vetro. La periferica può contare sullo scrolling elettromagnetico MagSpeed in grado di garantire velocità, precisione e silenziosità. Il nuovo mouse di Logitech arriva sul mercato con un prezzo di 99 euro.

La gamma Logitech registra anche il debutto della tastiera MX Keys S. Si tratta di una tastiera wireless con sistema di retroilluminazione intelligente e personalizzabile (tramite Logi Options+). La retroilluminazione si regola in automatico, in base alle condizioni di luminosità dell’ambiente oltre che seguendo le indicazioni fornite dall’utente.

La tastiera include tre nuovi tasti funzione (talk to text, mute/unmute del microfono ed emoji). Disponibile in due diverse colorazioni (nera e bianca), la nuova periferica di Logitech presenta una configurazione full-size, con il tastierino numerico laterale. Le dimensioni sono comunque compatte, con bordi ridotti al minimo, per limitare gli ingombri sulla scrivania. La Logitech MX Keys S arriva sul mercato con un prezzo di 119 euro.

A completare la gamma di novità di casa Logitech c’è MX Keys S Combo. La prima combo della serie Master integra la MX Keys S e il mouse MX Master 3S oltre al cuscinetto per i polsi MX Palm Rest, andando a combinare i vantaggi di una tastiera retroilluminata e con un click silenzioso alla possibilità di sfruttare un mouse con sensore ottico da 8.000 DPI. La combo arriva sul mercato con un prezzo di 219 euro.

Smart Actions arriva su Logi Options+

Le novità in casa Logitech non si limitano al rinnovamento della gamma Master. L’azienda, infatti, ha annunciato, in via ufficiale, il rilascio della nuova funzione Smart Actions che andrà ad arricchire l’app Logi Options+. L’applicazione permette di personalizzare le periferiche Logitech, ottimizzandone il funzionamento in base alle proprie necessità.

Con Smart Actions viene introdotta la possibilità di saltare azioni ripetitive, introducendo delle automatizzazioni attivabili con un semplice clic. L’utente può ottimizzare il suo lavoro impostando queste automatizzazioni per eseguire più compiti in pochi istanti, velocizzando le attività grazie al sistema sviluppato da Logitech per le sue periferiche. Smart Actions è integrato in Logi Options+ e utilizzabile con tutti i modelli supportati della gamma del brand.