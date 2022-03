LOL 2, c’è una puntata extra: come vederla

La seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori è ormai terminata ma, per la gioia degli spettatori, Prime Video ha appena annunciato una super sorpresa: a brevissimo sulla piattaforma di streaming sarà disponibile una puntata extra del comedy show, con le migliori scene tagliate delle sei puntate.

L’esistenza di una puntata bonus era in realtà già stata ipotizzata da alcuni fan. Nella prima stagione di LOL, infatti, per ciascuna puntata erano disponibili su Prime Video, nella sezione X-Ray, anche alcune scene extra. Si trattava di parti di girato che non avevano trovato spazio nella durata limitata dell’episodio, ma che, essendo particolarmente divertenti, meritavano comunque di essere viste. In questa seconda stagione nella sezione X-Ray non c’è mai stata traccia di contenuti extra… e ora che Prime Video ha annunciato l’imminente arrivo di una puntata bonus, è perfettamente spiegato il motivo!

LOL 2: cosa succede nella puntata bonus

La puntata speciale della seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori, che sarà resa presto disponibile su Prime Video, avrà una durata totale di 30 minuti e sarà composta da varie scene inedite girate nel corso delle sei ore di gioco ma escluse, per ragioni di minutaggio, dal montaggio finale degli episodi. Una cosa è certa: sarà un concentrato di divertimento e risate!

Nella puntata bonus con ogni probabilità vedremo quindi nuovamente in gioco tutti i concorrenti del comedy show Amazon Original, ovvero Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Non è escluso che potremo vedere ancora una volta sul piccolo schermo Lillo, che in questa stagione ha ricoperto il ruolo di ospite speciale, e ovviamente i due conduttori Fedez e Frank Matano, che hanno sempre reagito alle numerose gag, battute e imitazioni dei comici professionisti partecipanti con fragorose risate.

Quando esce la puntata speciale di LOL 2

La puntata speciale con le scene inedite più divertenti della seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile solo su Prime Video lunedì 7 marzo 2022. Come già accaduto con le altre puntate del programma, è probabile che l’episodio extra sarà disponibile già dopo la mezzanotte, quindi dalle primissime ore di lunedì.

L’altra novità: esce anche il libro di LOL 2

Le novità annunciate da Prime Video su LOL non finiscono qui. Dal 15 marzo 2022 sarà disponibile in libreria il libro intitolato LOL: Chi ride è fuori Cult Book. La pubblicazione, edita da Fabbri Editore, sarà un contenitore di giochi, quiz e curiosità̀ ispirati al comedy show e ai suoi momenti più iconici.

Abbonati a Prime Video per vedere LOL: chi ride è fuori – Seconda stagione