LOL 2: chi sono i nuovi comici

Arriva a febbraio su Prime Video la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, l’esilarante comedy show Amazon Original che in questa seconda edizione sarà condotto da Fedez e Frank Matano. I primi tre episodi saranno distribuiti il 24 febbraio 2022, mentre gli ultimi tre saranno disponibili il 3 marzo.

Come sa bene chi ha seguito la prima, apprezzatissima edizione dello show, in LOL: Chi ride è fuori ci sono dieci comici professionisti che devono trascorrere insieme sei ore consecutive senza mai ridere, ma cercando allo stesso tempo di strappare un sorriso agli altri concorrenti. Chi cede all’ilarità viene eliminato. L’ultimo partecipante rimasto vince il premio di 100mila euro, che sarà devoluto in beneficienza a un ente a sua scelta. Il cast di LOL 2 è stato annunciato pochi giorni fa: include nomi celebri e di lunga esperienza, ma anche altri meno noti. Ecco di chi si tratta.

Virginia Raffaele

È un’attrice e imitatrice di grande talento. Ha studiato all’Accademia Nazionale di Danza, ha co-condotto due volte il Festival di Sanremo e firmato spettacoli teatrali, programmi e serie tv (ad esempio Come Quando Fuori Piove su canale Nove).

Corrado Guzzanti

È un attore, regista e scrittore. Ha esordito come comico nel 1988 nella trasmissione di Serena Dandini L’araba Fenice, mentre nel 2002 ha portato in tv Il caso Scafroglia, programma di satira politica. Ha diretto il film Fascisti su Marte e partecipato a numerosi progetti cinematografici e teatrali.

Diana Del Bufalo

Ha esordito nel 2010 ad Amici di Maria De Filippi. Ha affiancato la Gialappa’s Band nella conduzione di Mai dire Amici e ha preso parte a film, fiction, miniserie e show (è stata nel cast di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo nel 2020).

Maccio Capatonda

È regista, attore, autore, scrittore e filmmaker. I suoi primi video, in onda nel programma Mai dire… su Italia Uno, riscuotono enorme successo, così come le sue serie. Al cinema esordisce come regista, attore e autore di Italiano Medio. Nel 2020 gira il successo web TGCasa 40ena e scrive Libro, che vende oltre 50.000 copie.

Maria Di Biase

È un’attrice molisana, da oltre 20 anni parte del duo comico con Corrado Nuzzo. Spazia dal genere comico a quello drammatico e, anche se la sua carriera è iniziata in tv, ha esperienza al cinema, in teatro e in radio.

Mago Forest

Pseudonimo di Michele Foresta, ha un passato da animatore nei villaggi turistici e comico nei cabaret. Ha collaborato con Zelig e con la Gialappa’s Band. È stato spesso ospite in tv e ha condotto vari programmi, tra cui Mai dire talk nel 2019.

Alice Mangione

Debutta al fianco di Maccio Capatonda in Mai Dire Martedì. Dal 2016, insieme al marito Gianmarco Pozzoli, ha fondato The Pozzolis Family. Nel 2019 ha esordito a teatro con lo spettacolo comico A-LIVE! – Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere, insieme al marito Gianmarco.

Gianmarco Pozzoli

È comico, autore, illustratore e fumettista. Negli anni ’90 partecipa ai principali programmi comici italiani. Ha recitato in film e fiction e insieme alla moglie Alice Mangione realizza il progetto The Pozzolis Family.

Tess Masazza

Creatrice della webserie Insopportabilmente donna, ha esperienza sul web, in tv (Sky e Rai), in radio e al cinema. Nel 2019 ha lanciato la sua prima commedia teatrale.

Max Angioni

È attore teatrale. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi personaggi Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi – Skybrendnerz. Nel 2021 è arrivato secondo nella finale di Italia’s Got Talent.

