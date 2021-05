LOL: il tubo rumoroso di Frank Matano è il gioco più venduto su Amazon

E’ un semplice tubo di plastica lungo 38 centimetri da quattro centimetri di diametro e 100 grammi di peso e costa pochi euro, ma è l’oggetto del desiderio per milioni di italiani da diversi giorni: è il tubo sonoro usato da Frank Matano in LOL, chi ride è fuori, ed è il giocattolo più venduto su Amazon.

Di questi oggetti se ne stanno vendendo talmente tanti (complice anche il prezzo bassissimo) che i tempi di consegna si stanno allungando parecchio. Chi ne vuole uno, quindi, farebbe bene a comprarlo in fretta visto che le scorte potrebbero presto esaurirsi. Lo stesso Frank Matano ha dovuto mettere un freno, diversi giorni fa, alle pressanti domande dei suoi fan che chiedevano insistentemente dove trovare il bastone rumoroso. Il comico ha dovuto ammettere di non sapere dove si può comprare il tubo sonoro, ma il mistero è stato presto svelato: il tubo di Frank Matano è in vendita su Amazon al prezzo di 11,74 euro. Se vi sembrano troppi per un pezzo di plastica, allora fate in fretta: mentre scriviamo l’oggetto del vostro desiderio è scontato a 6,60 euro.

Bastone sonoro di Frank Matano in LOL, chi ride è fuori

Un successo inaspettato

Quello che sta vivendo il bastone di Frank Matano è un successo che nessuno si sarebbe mai aspettato: si tratta di un oggetto semplice, che Matano ha portato in LOL per provare a far ridere i suoi avversari, salvo poi rischiare di ridere solo lui per il rumore prodotto dal tubo.

Rumore che proviene da un piccolo oggetto di plastica posizionato all’interno del tubo che, scorrendo dall’alto verso il basso, produce lo strano suono ormai diventato famoso in tutta Italia. In un periodo in cui ogni risata è preziosa, quindi, gli innumerevoli spettatori che hanno visto LOL su Amazon Prime Video (è stato un successo incredibile) si sono quindi riversati su Internet a cercare il tubo.

Un successo annunciato

Se nessuno si sarebbe mai aspettato un successo commerciale per un tubo di plastica, tutti scommettono invece sul successo della prossima edizione di LOL, chi ride è fuori. Scommessa facile, a dire il vero, visto che il format resta lo stesso e anche i conduttori Fedez e Mara Maionchi sono stati confermati.

A questo punto restano solo due domande: chi saranno i concorrenti di LOL 2 e quale oggetto diventerà il tormentone della seconda edizione?