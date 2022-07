LOL torna in anticipo

Prime Video ha preparato un graditissimo regalo di Natale in anticipo per tutti i suoi spettatori: lo speciale natalizio LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Dopo le prime due edizioni di grande successo, il comedy show Amazon Original torna dunque a dicembre 2022 per festeggiare (e ridere) insieme.

L’annuncio è stato fatto il 19 luglio durante l’evento Prime Video Presents Italia 2022. Oltre allo speciale natalizio di LOL, sono state presentate altre 14 nuove produzioni, rinnovi e acquisizioni italiane, tra cui la seconda stagione di Dinner Club, Me Contro Te – La Famiglia Reale, una serie con il comico Lillo Petrolo e un film con Maccio Capatonda. «Non vediamo l’ora che il nostro pubblico scopra tutte le novità in arrivo e siamo entusiasti di lavorare con alcuni dei talenti emergenti più promettenti dentro e fuori dallo schermo», ha detto Georgia Brown, Head of European Originals Amazon Studios.

LOL speciale natalizio: chi partecipa

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori avrà sette concorrenti: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo. Nella control room, con il ruolo di co-host e giudice, ci sarà ancora una volta Fedez.

Il comedy show si svolgerà con le solite regole, ma durerà quattro ore. Per il vincitore o la vincitrice c’è un premio di 100mila euro da devolvere a un ente benefico a scelta. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile a Natale 2022 in esclusiva su Prime Video.

Le altre novità comedy su Prime Video

Tra le novità Amazon Original ci sono anche alcuni progetti che hanno per protagonisti due ex concorrenti di LOL: Chi ride è fuori, ovvero Lillo Petrolo e Maccio Capatonda. Il film di quest’ultimo sarà prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, in associazione con Medusa, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2023.

Sempre nel 2023 debuttano il film Mai dire Kung Fu – Grosso guaio all’Esquilino, con Lillo Petrolo, e Sono Lillo, nuova serie con lo stesso comico. Nella trama, la moglie Marzia decide di lasciare Lillo a causa del successo ottenuto grazie a Posaman. Ma il comico è deciso a riconquistarla. Nel cast ci sono Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado e Caterina Guzzanti, Cristiano Caccamo e Maccio Capatonda.

Il nuovo comedy show con Frank Matano

C’è un’ulteriore novità: nel 2022 su Prime Video arriva anche un nuovo comedy show dedicato all’improvvisazione e all’intrattenimento. Il titolo è Prova Prova Sa Sa, il conduttore è Frank Matano è il cast fisso è formato da Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

In ogni puntata i quattro comici devono esibirsi in una serie di sketch improvvisate, da soli o insieme, sullo spunto dei suggerimenti del conduttore e del pubblico in studio. Sono previsti anche degli ospiti, tra cui Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione e il duo I Soldi Spicci.