Lucifer: 5 episodi da rivedere in attesa della sesta stagione

L’attesa per i fan di Lucifer termina il 10 settembre data in cui uscirà sulla piattaforma Netflix la nuova stagione del diavolo più amato di sempre. Nell’attesa ci sono degli episodi che in queste stagioni sono diventati dei veri e propri cult, da rivedere, per apprezzare ancora di più Tom Ellis e compagni.

Lucifer si appresta a iniziare la sesta stagione il 10 settembre e tutto questo pochi mesi fa sembrava impossibile. Grazie alla protesta del fanbase, non solo si è avuta la quinta stagione, ma adesso attendiamo le nuove gesta del Diavolo ormai diventato Dio. Il successo di Lucifer è dovuto principalmente a Tom Ellis che ha saputo calarsi perfettamente in Lucifer Morningstar: un diavolo in crisi con se stesso e con la sua natura malvagia. Questa sua fragilità umana ha creato una forte empatia con i fan e ha decretato il successo della serie. Ecco cinque episodi da rivedere nell’attesa della nuova stagione di Lucifer.

1) L’episodio pilota di Lucifer

Non possiamo non rivedere da dove è iniziato tutto. Lucifer, non è solo il signore degli inferi, ma anche, da cinque anni, un affascinante gestore di un night club di Los Angeles che inizia a collaborare, grazie al suo "dono di Dio" , con la detective Chloe Decker. Importante questo episodio perché si entra in contatto con i personaggi della serie e si comprende come Lucifer e il demone Maze hanno vissuto sulla terra gli ultimi anni.

2) Un bel giorno per morire

In Un bel giorno per morire, vediamo per la prima volta l’inferno, siamo nel tredicesimo episodio della seconda stagione, e scopriamo che in realtà è facoltativo. Tutti i personaggi collaborano per salvare la Detective Decker da una morte per avvelenamento e Lucifer tornerà negli inferi solo per amore di Chloe, per guarirla.

3) La vera essenza del Diavolo

Ne La vera essenza del Diavolo si scopre che Pierce è il Peccatore e che ha commesso una serie di crimini per anni. Pierce riesce a far cadere in trappola Chloe e Lucifer e lui la proteggerà con le sue enormi ali bianche d’angelo. Purtroppo però dopo la battaglia con Caino, Chloe vede per la prima volta il vero volto da Diavolo e ne rimane scioccata.

4) Pessimo Fidanzato

Nell’episodio Pessimo Fidanzato Lucifer e Eve si lasciano. Questo porta a una profonda riflessione del diavolo che fino a quel momento aveva incolpato suo padre, Dio, delle sue sfortune e torture. Il diavolo capirà che la vera colpa delle sue sofferenze è da attribuire a sé stesso e all’odio che prova.

5) Salvare Lucifer

Un episodio imperdibile per il quale non faremo altro che piangere ancora è Salvare Lucifer.

Durante questa puntata una dolcissima Maze canta una canzone d’incoraggiamento per Eve e sarà colma di amore. Maze ha un’armatura davvero dura, ma in questa puntata vediamo tutta la sua dolcezza e sensibilità. Lucifer invece si colpevolizza e si punisce inconsapevolmente per quello che crede di essere, ma una conversazione con il suo Detective lo fa ricredere su se stesso. Amenadiel, il fratello maggiore di Lucifer, cercherà un modo per portare suo figlio in paradiso, ma con dubbi risultati.

Ripassiamo questi episodi tenendo in agenda la data di uscita della sesta stagione: 10 settembre online su Netflix.