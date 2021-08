Lucifer: film e serie tv col protagonista Tom Ellis

Il ruolo di Lucifer Morningstar gli ha dato la fama internazionale, ma non è l’unico lavoro di Tom Ellis di questi anni. L’attore di origini gallesi, ha all’attivo diversi i film e serie tv in cui, soprattutto all’inizio lo troviamo come guest star, poi come interprete regolare. Il diavolo prima della fama internazionale di Lucifer ha fatto gavetta, scopriamo qualche suo lavoro.

Correva la terza stagione di Lucifer quando la Fox decise di cancellare dal palinsesto la serie tv e per la produzione della quarta arrivò Netflix, che non solo migliorò gli ascolti, ma produsse ben altre tre stagioni del diavolo più seguito della piattaforma, sempre con Tom Ellis come attore principale. Il 10 settembre verrà rilasciata la sesta e ultima stagione in cui seguiremo le vicende dell’iconico Lucifer Morningstar. A oggi, sembra proprio che Netflix e lo stesso Ellis, non abbiano intenzione di dar vita a una settima stagione, e anche se tutto può essere ribaltato, prepariamoci all’epilogo vero e proprio.

Tom Ellis serie tv prima di Lucifer

Tom Ellis aveva solo vent’anni quando iniziò ad apparire in diverse serie tv, inizialmente come guest star. Nel 2000 ha preso parte alla serie tv Kiss Me Kate e a seguire altre apparizioni in Wild West, Linda Green, Holby City, Doctors, L’ispettore Barnaby, sempre ruoli marginali. Con il passare del tempo la sua presenza va in crescendo. Lo troviamo in una coppia di episodi della quinta stagione di The Walking Dead. Chi lo ricorda? Ancora altri episodi di Messiah: The Promise e poi quattro puntate di No Angels, un po’ ironico perché poi diventerà il diavolo. Tom Ellis ha partecipato anche ini EastEnders, Doctor Who, The Passion e Monday Monday.

Solo nel 2009 arriva a far parte in maniera stabile del cast fisso di Miranda, una sitcom televisiva britannica andata in onda sulla BBC dal 2009 al 2015, Ellis ha il ruolo dello chef Gary Preston. Nel 2010 recita nel cast di Merlin, una popolare serie tv inglese, approdata qualche tempo dopo su Italia 1. Serie in cui vengono narrate le avventure del giovane mago Merlino, interpretato da Colin Morgan e dove Ellis interpreta il Re Cenred, dalla terza stagione in poi.

The Fades, Rush e Non è romantico?

Nella serie horror fantasy The Fades, il nostro Lucifer, interpreta il professore di storia Mark Etches. La storia di The Fades ruota attorno alle Ombre, degli spiriti morti visibili solo a un ragazzino, Paul che può vederli e toccarli.

In Rush veste i panni di del protagonista, dottor William P. Rush, che conduce una vita sregolata, dedicandosi alla cura solo di una particolare tipologia di pazienti: ricchi, snob e con segreti da custodire. Dopo il licenziamento da uno dei più prestigiosi ospedali il Dott. Rush si dedicherà alle visite domiciliari dei migliori attori di Hollywood, ma i suoi compensi, altissimi, finiranno in droga.

Per quanto riguarda la carriera cinematografica di Ellis, al momento è ridotta, ma provate a seguire Il segreto di vera Drake, vincitore di diversi Oscar o il film comico, del 2019, disponibile su Netflix Non è romantico?, sicuramente noterete il volto del diavolo Lucifer nel racconto