Lucifer: tutto sui nuovi episodi a maggio su Netflix

Lucifer Morningstar sta tornando, finalmente. Ebbene sì, dopo quasi un anno di attesa, arriva la seconda parte della quinta stagione su Netflix. Il ritorno della serie tv è previsto per maggio 2021. Con questo ciclo si pone quindi fine alla quinta stagione, già annunciata dalla piattaforma all’inizio dell’anno. Ma cosa aspettarsi dalle nuove puntate?

Lucifer ha avuto un’evoluzione costante, per quanto riguarda la trama e i personaggi. Inizialmente, era soprattutto una serie poliziesca, dove il protagonista aveva connotati soprannaturali e, un po’ annoiato, arrivava sul mondo per provare la "vita terrena". C’è stato poi l’innamoramento di Chloe Decker, intepretata da Lauren German, che ha dato un tocco romantico. Ma con la prosecuzione degli episodi, sono entrati in gioco tanti altri personaggi che hanno contribuito alla serie. Oggi Lucifer è uno dei contenuti più longevi e ben riusciti del canale. Anche la quinta stagione si preannuncia come un vero e proprio concentrato di adrenalina. Non rimane quindi che attenderne l’uscita in streaming.

Lucifer 5: cosa aspettarsi dal finale

Ricordiamo che la quinta stagione di Lucifer, composta in totale da 16 puntate è stata suddivise in due parti. Naturalmente gli elementi in sospeso sono davvero tanti. In particolare, il pubblico vuole approfondire il complesso rapporto tra Lucifer e il suo gemello cattivo Michael.

Entrambi i ruoli sono interpretati da Tom Ellis. La diatriba tra i due è stata al centro della prima parte e continuerà anche nei nuovi episodi.

Questo è confermato da numerosi rumor, inclusa la locandina diramata dall’account twitter Netflix Geeked alcune settimane fa non lascia dubbi dove si vedono i due fratelli con dei graffi sul viso e gli occhi rossi di rabbia.

Inoltre, si conoscono già i titoli dei nuovi 8 episodi:

Episodio 9: Family Dinner

Episodio 10: Bloody Celestial Karaoke Jam

Episodio 11: Resting Devil Face

Episodio 12: Daniel Espinoza: Naked and Afraid

Episodio 13: A Little Harmless Stalking

Episodio 14: Nothing Lasts Forever

Episodio 15: Is This Really How It’s Going to End?!

Episodio 16: A Chance at a Happy Ending

Leggendoli si capisce subito che Lucifer 5 ha preso la piega di un vero e proprio dramma familiare. Nel corso delle stagioni abbiamo conosciuto i fratelli del gentile Diavolo, in particolare Amandiel (D.B. Woodside), la madre di Lucifer (Tricia Helfer Charlotte) e addirittura Dio, suo padre (Dennis Haysbert). Ed è proprio l’arrivo di Dio a mettere caos sulla Terra e in particolare nel mondo di Lucifer.

Quando esce la stagione completa di Lucifer 5

La seconda parte della quinta stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 maggio 2021. Ma non finirà certo così, infatti per godersi la conclusione, il pubblico dovrà attendere la sesta e ultima stagione che arriverà presumibilmente nel 2022.

Insomma, non rimane che attendere la data di uscita e nel frattempo guardare in streaming tante serie tv simili a Lucifer.