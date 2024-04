Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Il cielo non smette di regalare magnifici spettacoli. Il calendario degli eventi celesti, infatti, è particolarmente ricco. Il prossimo da attendere con trepidazione è previsto per giugno. Si tratta della Luna piena delle fragole. Di seguito spieghiamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Luna piena a giugno

Il 20 giugno segna l’inizio dell’estate astronomica nell’Emisfero Nord e, ovviamente, dell’inverno astronomico nell’Emisfero sud. Due giorni dopo quello che viene comunemente definito il solstizio di giugno, avremo la Luna piena delle fragole. Precisamente il 22 giugno alle ore 1.08 GMT.

Avremo la possibilità di regalarci uno spettacolo bellissimo, rivolgendo lo sguardo al cielo. La luna brillerà enormemente nella costellazione del Sagittario, vicino alla stella Nunki, particolarmente luminosa.

Riportiamo di seguito le fasi lunari:

Luna Nuova : 6 giugno alle ore 12.38 GMT;

: 6 giugno alle ore 12.38 GMT; Primo Quarto : 14 giugno alle ore 5.18 GMT;

: 14 giugno alle ore 5.18 GMT; Luna Piena : 22 giugno alle ore 1.08 GMT;

: 22 giugno alle ore 1.08 GMT; Ultimo Quarto: 28 giugno alle ore 21.53 GMT.

Di seguito spieghiamo nel dettaglio cosa si intende per Luna piena delle fragole, ma prima risolviamo un dubbio legittimo, relativo al colore della luce percepita qui sulla Terra. Per quanto il nome evochi una evidente associazione con i colori rosa e rosso, ciò nulla ha a che fare con la Luna piena di giugno. Con ogni probabilità il bagliore che vedremo sarà bianco o al massimo dorato-arancione. Insomma nulla di differente rispetto ad altre volte, salvo una maggior brillantezza. Potrà apparire un po’ rossiccia nella prima parte. Il motivo? Lo stesso per il quale il Sole appare rosso quando sorge e tramonta.

Cos’è la Luna piena delle fragole

Si parla ancora oggi di Luna delle fragole perché è uno dei nomi della tradizione dei nativi americani. Era così indicata la Luna di giugno. La denominazione si basa non sulle caratteristiche del satellite in sé, bensì sulle peculiarità del mese. Per le tribù native, infatti, giugno corrispondeva alla raccolta delle fragole.

Col passare del tempo, questo nome è divenuto famoso. In Europa invece si era soliti chiamarla Luna rosa, forse per la fioritura delle rose, sulla stessa linea di ragionamento dei nativi americani. Forse perché a volte sembrava rosata la sua luce.

Altro nome del vecchio continente era Luna dell’idromele o Luna del miele. A giugno infatti si raccoglieva il miele. Non è da escludere che la luna di miele, ovvero il primo mese di matrimonio, derivi proprio da questo nome. Si pensava infatti che giugno fosse il mese migliore per le nozze.

È affascinante inoltre rendersi conto di come differenti popolazioni e culture si siano ritrovate a omaggiare questo fenomeno. In Sri Lanka la festa nazionale nota come Poson Poya coincide proprio con la Luna Piena di giugno. Il Vat Purnima è invece un festival Hindu che cade proprio in questo periodo. In Cina si parla invece di Luna di loto, mentre i Wiccan di Luna della diade. I Cherokee di Luna verde del mais e la tradizione celtica la identifica come Luna dei cavalli. Nell’emisfero meridionale, infine, è possibile sentir parlare di Luna fredda, di quercia o della lunga notte.