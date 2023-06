Prima di acquistare un nuovo notebook bisogna fare attente valutazioni sulle performance, sul design, la portabilità e, naturalmente, il prezzo che generalmente è il vero tasto dolente della questione. Le alternative sono moltissime ma, anzitutto, bisogna decidere "da quale parte stare" e fare la propria scelta tra un dispositivo con sistema operativo Microsoft Windows, un Chromebook o un Apple MacBook.

Nel terzo caso, una delle opzioni più interessanti di Apple è sicuramente il MacBook Air 2022, considerato ormai uno dei capisaldi dell’azienda di Cupertino e utilizzato da milioni di utenti che hanno bisogno di un computer potente, affidabile e dalle dimensioni compatte. Se a questo aggiungiamo anche l’ottima offerta Amazon che porta il prezzo del PC poco sotto i 1.200 euro, passare oltre è davvero difficile e non resta che procedere all’acquisto.

Apple MacBook Air 2022 – Chip Apple M2 – Versione 8/256 GB

Apple MacBook Air 2022: scheda tecnica

MacBook Air 2022 è un notebook estremamente sottile (appena 1,13 cm) e leggero (1,24 kg), lo strumento perfetto per chi lavora spesso fuori casa e ha bisogno di un computer facile da trasportare.

Il display è un IPS Liquid Retina da 13,6 pollici, con risoluzione 2.560×1.664 pixel e refresh rate a 60 Hz. Parliamo di uno schermo dalle altissime prestazioni che promette una grande definizione dell’immagine, ottima luminosità e colori sempre vividi e brillanti.

Il processore è un Apple M2, per la precisione la versione con CPU a 8-core, GPU a 10-core, Neural Engine a 16-core e 8 GB di RAM unificata. Parliamo di un processore molto apprezzato sia dagli utenti e dagli addetti ai lavori, pensato per bilanciare perfettamente prestazioni e consumi. Il modello in offerta ha un SSD con 256 GB di spazio per l’archiviazione.

Tra le connessioni troviamo il Wi-Fi 6, Il Bluetooth 5.0, due prese Thunderbolt e il jack per le cuffie. Presente anche l’ormai ben nota MagSafe 3 charging port, l’ingresso magnetico per collegare l’alimentatore al computer.

La batteria è da 52,6 wattora e, secondo Apple, promette fino a 18 ore di riproduzione di contenuti streaming e fino a 15 ore di navigazione sul web. L’alimentatore incluso nella confezione è un USB-C da 30 W. Infine il sistema operativo è MacOS Ventura ma il computer è già pronto a ricevere il prossimo MacOS Sonoma non appena disponibile.

Apple MacBook Air 2022: l’offerta su Amazon

Il MacBook Air 2022 è uno dei notebook di Apple più amati di sempre. Considerato da molti il connubio perfetto tra potenza e design, rappresenta il vero cavallo di battaglia del colosso di Cupertino, nonché scelta (quasi) obbligata da chiunque voglia sfruttare le potenzialità di macOS ma senza spendere le cifre esorbitanti necessarie per l’acquisto di un top di gamma.

Naturalmente, anche in questo caso il prezzo non è proprio dei più bassi e il notebook di listino è disponibile a 1.349 euro, una cifra giustificata dalle grandi potenzialità del MacBook Air 2022 e, naturalmente, dalla grandissima attenzione di Apple per ogni dettaglio. Grazie all’offerta di Amazon, però, è possibile acquistare il computer a 1.199 euro (-11%, -150 euro), l’occasione perfetta, insomma, per chiunque voglia passare a Apple o rinnovare il vecchio PC.

