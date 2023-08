MacBook Air, con questa offerta è da comprare subito: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Apple Newsroom

In questi primi mesi dell’anno Apple ha lanciato già alcuni dispositivi molto interessanti. In primis ha rinnovato la sua lineup di computer portatili, a partire dal MacBook Air, probabilmente uno dei dispositivi della mela morsicata più venduti e più amati. E per questa nuova versione 2023 ha fatto le cose in grande, in tutti i sensi. La novità più importante, infatti, riguarda proprio la grandezza dello schermo: per la prima volta il MacBook Air ha un display da ben 15,3". Più spazio, ma la qualità del pannello resta sempre la stessa: eccezionale.

In questo articolo, però, non vi presentiamo il computer portatile, bensì la promo unica presente in questi giorni su Amazon. Per la prima volta, infatti, il PC è in offerta al minimo storico con uno sconto eccezionale che permette di risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino. Per un dispositivo da poco uscito sul mercato e perlopiù prodotto da Apple si tratta di un’offerta da prendere al volo e da non farsi scappare. Il sito di e-commerce permette anche di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Vi consigliamo di essere molto veloci, la promo potrebbe scomparire da un momento all’altro.

MacBook Air: le caratteristiche tecniche

Il nuovo MacBook Air con schermo da 15" segue semplicemente le richieste del mercato. E come accade con gli smartphone che sono sempre più grandi, anche Apple ha voluto aumentare le dimensioni dello schermo del suo PC più iconico.

E partiamo proprio da questo pannello. Apple ha dotato il MacBook Air di un display Liquid Retina da 15,3" con una risoluzione elevatissima e supporta un miliardo di colori per cogliere tutte le sfumature e i dettagli delle immagini. D’altronde resta sempre e comunque un PC per la produttività.

L’altra grande novità del MacBook Air è la presenza del potentissimo processore Apple M2 che garantisce prestazioni istantanee. Puoi utilizzare i programmi più pesanti per il fotoritocco, l’editing video e il multitasking senza troppi problemi. A supporto anche 8GB di RAM e 256/512GB di spazio d’archiviazione in base a quale modello si sceglie (sono entrambi in offerta).

Apple non si è limitata solamente allo schermo e al processore, ma è intervenuta anche sulla fotocamera, sul sistema audio e sulla tastiera. Troviamo una webcam FaceTime a 1080p per chiamate ad altissima definizione, in modo da fare sempre un’ottima impressione durante le call. Il sistema audio immersivo con suono spaziale e supporto al Dolby Atmos è un piacere per le orecchio. L’azienda di Cupertino ha anche migliorato la tastiera dotando il MacBook Air della Magic Keyboard con TouchID integrato per aumentare e migliorare anche la privacy.

Come tutti i PC portatili Apple, anche questo MacBook Air ha un’autonomia da far paura: arrivi a fine giornata senza problemi e senza che il PC si surriscaldi.

MacBook Air: offerta, prezzo e sconto Amazon

Non lo si era mai visto a un prezzo così conveniente. Oggi troviamo il MacBook Air in offerta a un prezzo di 1465,99€ e risparmi quasi 200€ sul prezzo di listino (sconto 11%). Può sembrare un risparmio di poco conto, ma bisogna tenere in considerazione il fatto che è uscito sul mercato da pochissimo tempo e che si tratta sempre di un dispositivo dell’azienda di Cupertino e sappiamo molto bene che è già difficile trovarli in promo. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 293,20€ al mese.

Con lo stesso sconto troviamo in offerta anche la versione con 8GB di RAM e SSD da 512GB. In questo caso il risparmio è di poco superiore ai 200€ e il prezzo finale è di 1669,99€. Puoi sempre dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

