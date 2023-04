MacBook Air, il PC con i superpoteri al minimo storico: da comprare subito

Se siete alla ricerca di un super computer a un prezzo e con uno sconto eccezionale, questo è l’articolo che fa per voi. Da oggi, infatti, su Amazon troviamo il nuovo MacBook Air con processore M2 in offerta al minimo storico con uno "sconto IVA" del 21% che fa risparmiare più di 300€. Si tratta di una promo eccezionale per uno dei migliori PC portatili della sua categoria.

Un PC super leggero e con prestazioni elevatissime, grazie alla presenza del processore Apple M2, lo stesso che troviamo anche in alcuni MacBook Pro. Un computer che si caratterizza per un design completamente rinnovato che permette di avere uno schermo un po’ più grande rispetto ai modelli precedenti. A corredo 8GB di RAM e un SSD da 256GB, quanto basta per salvare tutti i documenti di lavoro di cui si ha bisogno. Un portatile pensato per chi lavora, ma anche per gli studenti. A questo prezzo è veramente un best-buy.

MacBook Air: le caratteristiche tecniche

Non fatevi ingannare dal design ultra-sottile: il MacBook Air di nuova generazione è un concentrato di tecnologia. Apple ha migliorato il design per renderlo ancora più leggero e allo stesso tempo più potente.

Un primo cambiamento rispetto al passato lo troviamo già nelle dimensioni dello schermo, leggermente più grande. Il display Liquid Retina ha una diagonale da 13,6" ed è più luminoso rispetto al passato, toccando dei picchi di ben 500nits. Ha un’ampia gamma cromatica e grazie alla tecnologia True Tone la luminosità si adatta alla luce ambientale. Sotto la scocca troviamo il potentissimo processore Apple M2, il vero punto forte del dispositivo. È possibile utilizzare app molto pesanti senza nessun tipo di problema. La memoria interna è da 256GB.

Miglioramenti anche per quanto riguarda la parte audio e quella dedicata alle videochiamate. Il merito è della fotocamera FaceTime HD con risoluzione a 1080p e dei tre microfoni in array che catturano perfettamente la propria voce. Lo strumento perfetto per fare le videochiamate.

L’ottimizzazione lato software permette di utilizzare il computer per tutto il giorno senza troppi problemi.

MacBook Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta top per il MacBook Air con processore M2. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 21% a un prezzo di 1211,99€, prezzo più basso dell’ultimo periodo. Per essere un dispositivo Apple si tratta di una promo super interessante: è già complicato trovarli in offerta, quando sono disponibili con uno "sconto IVA" bisogna approfittarne immediatamente. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate in 5 rate a tasso zero a 242,40€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore. Una promo da non farsi scappare.

