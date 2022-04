Il MacBook potentissimo è in offerta: lo sconto è veramente alto

L’Apple MacBook Pro da 16 pollici è un prodotto che ha cambiato profondamente il mercato dei laptop con la sua potenza “strabordante“, che deriva dall’apprezzatissimo chip Apple M1 Pro/Max. Ma quando sono in vendita, cioè da ottobre 2021, questi computer sono quindi il nuovo punto di riferimento, il prodotto da battere e con cui confrontarsi.

Ma, purtroppo, costano parecchio. Per una configurazione media si sale facilmente sopra i 2 mila euro, alzando di poco l’asticella si sforano anche i 3 mila. Ce li valgono tutti, sia chiaro, ma non tutti possono permettersene uno al di fuori dell’ambito professionale, dove una macchina del genere si ammortizza nel tempo. Per l’utente comune, invece, spesso comprare un MacBook Pro resta un sogno. Amazon lo sa e, ogni tanto, propone degli sconti massicci su piccoli stock di MacBook Pro, anche su quello da 16 pollici, ed è proprio quello che sta succedendo in questi giorni, ma i prodotti sono pochi e bisogna fare in fretta.

MacBook Pro 16: caratteristiche tecniche

Il MacBook Pro 2021 è ormai un prodotto ben noto anche al di fuori dell’ambiente dei professionisti, proprio perché la sua potenza elevatissima “ha fatto notizia“. Tanta notizia è merito del SoC Apple M1 Pro o M1 Max, che Apple scherzosamente definisce “veloce da paura" e “veloce da paurissima“.

Talmente veloci, aggiungiamo noi, che il Max serve veramente a pochissimi professionisti che lavorano con progetti “pesanti da paurissima“. Il MacBook Pro con M1 Pro è più che sufficiente per tutti gli altri, tanto è vero che è proprio quello messo in sconto da Amazon.

Si tratta quindi della versione con il processore con GPU da 16 core, CPU da 10 core, Neural Engine da 16 core, memoria con banda da 200 GBps, 512 GB o 1 TB di disco SSD. Il display è il famoso Liquid Retina XDR da 16 pollici, ben noto per l’elevato contrasto e i colori vivacissimi.

MacBook Pro 16: l’offerta Amazon

Questo prodotto, da listino Apple, costa 3.079 euro con 1 TB di SSD. Decisamente tanti, specialmente perché Apple di sconti non ne fa quasi mai. Ci ha pensato Amazon, quindi, a rendere questo computer più abbordabile e accessibile, con uno sconto del 14% sia sulla versione da 1 TB che su quella da 512 GB.

Apple MacBook Pro da 16 pollici con SoC M1 Pro e 512 GB di memoria costa ora 2.459,16 euro (-389,84 euro, -14%).

Apple MacBook Pro da 16 pollici – SoC M1 Pro – 512 GB di memoria

Apple MacBook Pro da 16 pollici con SoC M1 Pro e 1 TB GB di memoria costa ora 2.636,55 euro (-442,45 euro, -14%). Di questa versione ci sono pochissimi esemplari.

