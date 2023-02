MacBook Pro, il prezzo è crollato: mai stato così conveniente

Nonostante una gamma non molto ampia, Apple è in grado (ormai da anni) di conquistare una fetta sostanziale del mercato dei laptop. Grazie al MacBook Air e al MacBook Pro, il colosso di Cupertino riesce a soddisfare richieste e necessità di un’ampissima fetta di pubblico particolarmente esigente: quella dei creatori digitali.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

In questo scenario, il MacBook Pro non ha bisogno di chissà quali presentazioni. Ma il modello 2022 presenta novità decisamente interessanti rispetto ai modelli degli anni precedenti. Una su tutte: la nuova versione del SoC, che garantisce ulteriore potenza di calcolo e una migliorata ottimizzazione sul fronte dell’autonomia. Insomma, un ultrabook completo e versatile che, grazie all’offerta top di oggi su Amazon, è disponibile al prezzo più basso di sempre.

Apple MacBook Pro con chip M2, 8GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

MacBook Pro 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Se da un punto di vista estetico le novità sono ridotte all’osso, la scheda tecnica del MacBook Pro 2022 presenta novità di grande interesse. Come abbiamo già accennato, la più intrigante riguarda il nuovo chip Apple M2, che integra CPU e GPU più potenti e performanti che mai. Non solo è l’1,4% più veloce rispetto alla versione precedente, ma garantisce un’autonomia prolungata fondamentale per chiunque ami lavorare in libertà e senza vincoli. Con una singola carica, il MacBook Pro impiegherà circa 20 ore prima di scaricarsi completamente.

Il Display Retina da 13 pollici garantisce poi un livello di realismo e dettaglio molto elevati. Merito della retroilluminazione LED e della gamma cromatica P3, che consentono di visualizzare milioni di sfumature di colore e immagini realistiche come non mai. La tecnologa TrueTone, poi, bilancia automaticamente le impostazioni del display in base alla luce esterna, consentendo così di lavorare per molte ore senza affaticare la vista.

La connettività WiFi 6 e le due porte Thunderbolt consentono poi di trasferire e scambiare dati ad alta velocità. Non solo: le porte consentono anche di collegare display esterni e ricaricare il PC, ottimizzando così spazi e configurazione. In questo modo, i progettisti Apple sono riusciti anche a mantenere quanto più lineare possibile il design del PC, con peso e dimensioni decisamente contenute.

MacBook Pro a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato, il MacBook Pro 2022 non è mai stato così conveniente come oggi. Merito di uno sconto – piuttosto insolito per i dispositivi della Mela Morsicata – che fa scendere il prezzo del 20%. Il prezzo crolla così al minimo storico: costa solamente 1.299 euro, con un risparmio di 330 euro sul prezzo consigliato dal colosso di Cupertino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di pagare a rate, a interessi 0 e senza spese di istruttoria. In questo modo, il MacBook Pro 2022 costa 260 euro al mese per cinque mesi.

Apple MacBook Pro con chip M2, 8GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione