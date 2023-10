Maestro, il film di Bradley Cooper arriva su Netflix

Fonte foto: Netflix

«Se l’estate non canta in te, niente canta in te. Se niente canta in te, non puoi fare musica». Con queste parole, riprese dal trailer del film, Netflix ha annunciato sui suoi canali social il prossimo arrivo in streaming di Maestro, il film di e con Bradley Cooper che racconta «la storia d’amore durata una vita tra l’icona della cultura Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein». Dopo un breve passaggio in alcuni cinema selezionati, il film, che è già stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, arriverà in streaming su Netflix.

Chi è Leonard Bernstein

Nato nel 1918 in una famiglia ebrea con il nome di Louis Bernstein e morto a New York nel 1990, Leonard Bernstein è stato un dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi, oltre che un compositore e un pianista. È stato direttore dell’Orchestra filarmonica d’Israele e direttore musicale della New York Philharmonic. Leonard è ricordato anche per il suo impegno politico, portato avanti parallelamente all’attività musicale e mai celato.

Il fidanzamento tra Leonard Bernstein e l’attrice Felicia Cohn Montealegre fu abbastanza turbolento, ma infine i due si sono sposati nel 1951 e hanno avuto tre figli. Leonard era omosessuale: il suo orientamento sessuale era noto alla sua cerchia di amici e collaboratori e a quanto pare anche alla stessa moglie, come è emerso da un carteggio pubblicato negli ultimi anni.

Trama e cast di Maesto

Il film Maestro è un biopic, ovvero racconta la vita e la carriera di Leonard Bernstein, che è interpretato da Bradley Cooper. Cooper è anche regista e co-sceneggiatore insieme a Josh Singer. Tra i produttori ci sono Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Nel cast di Maestro, oltre allo stesso Cooper, ci sono Carey Mulligan (che interpreta Felicia), Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton e Miriam Shor.

Le polemiche sul film Maestro

Negli ultimi mesi il film Maestro è stato accompagnato da alcune polemiche. Per interpretare il compositore, infatti, Bradley Cooper (che non ha origini ebraiche come Bernstein) indossa una protesi che gli ingrandisce il naso. Secondo alcuni questa protesi è eccessiva, non necessaria all’interpretazione e alimenta un noto stereotipo legato all’antisemitismo. Le persone ebree nelle vignette razziste sono infatti state spesso rappresentate con il naso grosso e talvolta adunco. Per alcuni usare una protesi per ingrandire il naso equivale alla blackface, pratica in cui persone bianche si pitturano la faccia di nero per interpretare africani o afroamericani.

Jamie, Alexander e Nina Bernstein, i tre figli del compositore, sono intervenuti nel dibattito difendendo la scelta della protesi. «Era vero che Leonard Bernstein aveva un naso bello grosso», hanno scritto in un post. «Bradley ha scelto di usare del trucco per accentuare questa somiglianza, e a noi va assolutamente bene. Siamo certi che sarebbe andato bene anche a nostro padre».

Quando esce Maestro su Netflix

Maestro sarà disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2023.