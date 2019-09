"Magic the Gathering: Arena", come giocare online

30 Settembre 2019 -

Oltre un miliardo di partite giocate, raddoppiato il pubblico di gamer e un nuovo programma Esport grazie agli eventi Mythic Champions. E poi: nuovi formati e set di carte insieme a eventi e ricompense speciali. Sono questi i numeri e le novità introdotte nella nuova Open Beta di Magic: The Gathering Arena.

Grande successo per il famoso gioco di strategia da tavolo e “replicato” per i PC dagli sviluppatori del celebre digital studios Wizards of the Coast. Il gioco può essere scaricato sul computer gratuitamente e permette ai giocatori di lanciare delle sfide da superare per ottenere in premio una serie di ricompense come la valuta di gioco, le carte da collezionare e i pacchetti booster. In Magic: The Gathering Arena i giocatori possono accedere direttamente alla modalità competitiva utilizzando dei mazzi di carte ideati ad hoc, guadagnati giocando ai tutorial riservati ai nuovi iscritti.

Il Trono di Eldraine

Grazie all’espansione de “Il Trono di Eldraine”, i giocatori possono mettere alla prova le loro abilità per avere la meglio in un mondo diviso a metà tra due realtà fantastiche: le favole dei Fratelli Grimm e le leggende della saga di Re Artù. Si tratta di un aggiornamento importante, dedicato a tutti gli appassionati del mitico gioco caratterizzato da un profondo gameplay. La beta introduce nuovi set di carte con inediti contenuti ad esse associati, oltre ad una serie di eventi e sfide uniche, a cominciare da quella ad accesso libero denominata Gioca Qualsiasi Mazzo / Vinci Qualsiasi Carta che sarà disponibile a partire da questo weekend.

“Magic the Gathering: Arena”: tute le novità

Tra le altre novità troviamo un nuovo inizio per il formato Standard; gli eventi speciali In-Game “Gioca Qualsiasi Mazzo / Vinci Qualsiasi Carta”, che offrono ai giocatori la possibilità di utilizzare qualsiasi mazzo in Standard insieme all’opportunità di vincere qualsiasi carta nel formato; fino ai nuovi Pass di Maestria, che inizieranno proprio con Il Trono di Eldraine permettendo di guadagnare XP attraverso il gioco, ma anche ottenere una serie di interessanti ricompense man mano che aumenta il livello. Infine, il gioco, punto di riferimento del genere fantasy, presenta una strategia ancora più profonda grazie proprio alla sua vasta collezione di carte, la più ampia al mondo nel panorama dei giochi di carte collezionabili digitali.