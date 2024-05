Mail personalizzata per consulenti e coach: come sceglierla

Sei un consulente o un coach? La mail personalizzata è lo strumento perfetto per il tuo business: ecco i vantaggi e come scegliere il miglior servizio di posta

Da alcuni anni, il settore della consulenza e del coaching è cresciuto e ha avvicinato tante persone. Esistono consulenti e coach di ogni tipo, molto diversi tra loro, ma tutti accomunati dall’esigenza di gestire in modo efficace le comunicazioni col pubblico ed emergere in un mondo sempre più competitivo. In questo contesto, l’email personalizzata rappresenta lo strumento migliore per creare un’identità forte e comunicare efficacemente.

La caratteristica distintiva di questo strumento è il dominio personalizzato, che permette a un coach o consulente di contraddistinguersi e costruire l’identità del proprio brand in modo forte. Ma un servizio di questo tipo permette anche di avere un canale unico da usare per tutte le comunicazioni di lavoro, dove i clienti possono scrivere con la certezza di trovare tutte le risposte e le consulenze necessarie. Infatti, è lo strumento perfetto per chi si chiede come fare consulenza via mail. La perfetta gestione della comunicazione è, infatti, un elemento chiave di un consulente ed è per questo che deve saper scegliere gli strumenti giusti, ma soprattutto il servizio di email personalizzata di alta qualità e adatto alle sue esigenze. Vediamo come sceglierlo e quali vantaggi può portare.

Vantaggi della mail personalizzata per consulenti e coach

L’email personalizzata ha tanti vantaggi per consulenti e coach. Innanzitutto, aumenta la credibilità del professionista, rafforzando l’immagine di marca e facilitando la costruzione di relazioni solide e durature.

Il dominio personalizzato, infatti, permette di allontanarsi dai servizi e dalle nomenclature standard per inviare email da indirizzi originali.

Si può personalizzare il dominio in tanti modi: inserendo il proprio cognome in questo modo @rossi.it; inserendo il nome della società di consulenza di cui si fa parte, come @societaconsulenza.it oppure semplicemente si può creare un indirizzo così composto: nome-cognome@coaching.it.

Un dominio personalizzato è facilmente riconoscibile tra le tante comunicazioni presenti nella Posta in arrivo, e difficilmente viene perso o ignorato. Senza contare che è memorizzabile e tende a rimanere nella mente del destinatario. Inoltre, un servizio di questo tipo è l’ideale per conservare tutti i documenti sensibili e non mischiarli con la posta personale, mantenendo intatta la privacy del cliente. Permette anche di conservare meglio tutti i documenti, organizzandoli in un unico canale anche grazie a cartelle ed etichette, in modo da reperirli subito. Ciò consente di migliorare la comunicazione, rendendola più veloce ed efficace, aumentando così l’affidabilità e la credibilità agli occhi dei clienti.

Come integrare la mail personalizzata nella strategia di comunicazione

Per ottimizzare l’utilizzo della mail è cruciale integrarla all’interno di una strategia di comunicazione pensata nei dettagli. L’email personalizzata può diventare il canale preferenziale per comunicare con clienti e collaboratori e per gestire gli appuntamenti e tutte le attività.

Per raggiungere questo obiettivo è consigliabile inserire l’indirizzo in punti strategici, mettendolo in evidenza. Per esempio, si può inserire nelle pagine social, come la bio di Instagram o le Informazioni di Facebook oppure nella pagina Contatti del sito web ufficiale. Si può anche creare una landing page per promuovere l’uso dell’email oppure un Adv sui social.

L’indirizzo mail personalizzato si può inserire anche nei biglietti da visita o volantini utilizzati per promuovere la propria attività.

Insomma, esistono tanti modi per sfruttare al meglio l’email personalizzata e farsi pubblicità. Rimarrà nella mente del potenziale cliente che potrà scrivere un messaggio di posta per chiedere informazioni, un preventivo o porre altre domande al coach.

Come scegliere il servizio di mail personalizzata per consulenti

Per sfruttare davvero i vantaggi dell’email personalizzata è importante scegliere un buon servizio di posta elettronica personalizzata, sicuro, facile da usare e personalizzabile anche nel piano di abbonamento.

Infatti, prima di procedere alla scelta è opportuno farsi alcune domande mirate: dal numero di caselle email necessarie, alla memoria in cloud, fino alle funzioni utili da ricercare nel servizio.

Libero Mail Personal è lo strumento di posta elettronica personalizzata perfetto per consulenti e coach di ogni settore. Il servizio è molto semplice da usare e si può personalizzare in ogni aspetto, in modo da creare un canale su misura per le proprie esigenze.

Oltre alla personalizzazione del dominio, mette a disposizione delle funzioni aggiuntive, come il Calendario, le Attività e la Rubrica, ma anche utili tool per effettuare presentazioni, gestire fogli di calcolo o fogli di scrittura.

Libero Mail Personal è disponibile in due soluzioni, per entrambe si possono scegliere 1 o 5 caselle email. La prima offre 5 GB di spazio, dominio personalizzato, assistenza prioritaria e funzioni utili (Attività, Rubrica e Calendario). È consigliata per coach e consulenti agli inizi, che hanno una piccola cerchia di clienti.

La seconda offre uno spazio di 1 TB, dominio personalizzato, assistenza prioritaria, funzioni utili (Attività, Rubrica e Calendario) e tool aggiuntivi (Foglio elettronico, Presentazione, Editor di testo) più uno spazio Drive. È consigliato a consulenti e coach che hanno un’attività avviata, un modesto giro di clienti e vogliono lavorare sul proprio brand.

