Mare Fuori 5: addii, novità e cambiamenti

Fonte foto: Sabrina Cirillo/Rai

L’attesissima quarta stagione di Mare Fuori ha debuttato su Rai Play a inizio febbraio 2024 ed è ora interamente disponibile sulla piattaforma di streaming gratuita. La serie italiana di Picomedia, prodotta da Roberto Sessa, è già stata rinnovata per una quinta e una sesta stagione: non ci sono dunque dubbi sul fatto che vedremo Mare Fuori 5 in tv prossimamente (anzi, è anche già stato ipotizzato un periodo di uscita!). A fare notizia in questi giorni sono però i già annunciati cambiamenti che renderanno la quinta stagione di Mare Fuori in qualche modo diversa dalle precedenti.

Mare Fuori 5: cosa cambia nei prossimi episodi

Alla quinta stagione di Mare Fuori non parteciperanno la sceneggiatrice Cristiana Farina e il regista Ivan Silvestrini. Farina è considerata la “mamma” di Mare Fuori: è stata sua l’idea della serie, inoltre ha lavorato sul soggetto dalla prima alla quarta stagione. In un’intervista a Fanpage, Farina ha dichiarato che non lavorerà a Mare Fuori 5 perché si sta dedicando ad altri progetti, ma che ciò non le impedirà eventualmente di tornare in squadra per le stagioni successive.

Silvestrini invece è stato il regista delle stagioni 2, 3 e 4, ma ha già annunciato che non dirigerà Mare Fuori 5. «Ho trattato, per quel che era nelle mie capacità, questa serie come qualcosa di prezioso, come un lungo film, come un’opera d’arte», ha scritto in un post su Instagram il regista. «Io non so cosa succederà nella prossima stagione, quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra stessa curiosità. Ho trattato ogni stagione come fosse l’ultima, ma stavolta è davvero l’ultima, lo è per me». Silvestrini sarà sostituito da Ludovico Di Martino, regista romano già noto per la terza stagione di SKAM Italia e per i film I viaggiatori e La belva.

Si tratta di due cambiamenti “dietro le quinte” che non sono immediatamente visibili sullo schermo. Vale anche per il fatto che sulla sceneggiatura di Mare Fuori 5 è attualmente al lavoro un team di autori rinnovato, con due giovani new entry. Gli effetti di queste novità, però, avranno chiaramente un impatto sui nuovi episodi: non solo a livello di trama e nuovi personaggi, ma anche di scelte visive e stilistiche.

Le novità nel cast di Mare Fuori 5 (spoiler)

Ci saranno novità anche per quanto riguarda il cast di Mare Fuori 5. Sicuramente verranno inseriti dei nuovi personaggi: al momento si stanno cercando tre giovani attori, ma non ci sono ulteriori informazioni sui loro ruoli. A parte questo, però, il pubblico che ha visto tutta la quarta stagione sa anche che alcuni volti non potranno più fare ritorno sul set, se non forse in qualche flashback.

Don Salvatore Ricci e l’avvocato Alfredo D’Angelo (interpretato da Giuseppe Tantillo) sono morti. Sono usciti di scena anche Giulia (alias Clara Soccini), Kubra (Kyshan Wilson) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo): i primi due sono andati in altri istituti, il terzo è entrato in un programma di protezione.

Rosa (alias Maria Esposito) tornerà probabilmente nell’IPM di Napoli. Più incerta è la sorte di Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo), che nel finale della quarta stagione viene colpito alla testa: non è ancora chiaro se sia vivo o morto.

Quando esce Mare Fuori 5

Mare Fuori 5 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è confermato che l’intenzione è quella di rendere disponibile il nuovo ciclo di episodi per febbraio 2025, ovvero a un anno esatto di distanza dall’uscita della quarta stagione. Per stare nei tempi, la lavorazione dovrà procedere a ritmo serrato e le riprese dovrebbero concludersi entro l’autunno.