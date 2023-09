Marshall MOTIF ANC e Willen: due prodotti iconici in super sconto

Fonte foto: Marshall

Auricolari wireless e altoparlanti Bluetooth sono due dei sistemi più comuni per ascoltare la propria musica preferita e condividerla con i propri amici. E tra i dispositivi più interessanti sul mercato ci sono sicuramente quelli offerti da Marshall che, oltre a specifiche tecniche di buon livello, garantisce anche un design divenuto ormai iconico che riprende quello dei famosissimi amplificatori per chitarra.

Per le prossime ore su Amazon è possibile acquistare in bundle gli auricolari Marshall MOTIF ANC e l’altoparlante Marshall Willen a un prezzo davvero irripetibile e, per meno di 300 euro, gli utenti potranno portare a casa due dei prodotti più apprezzati della famosa azienda inglese.

Marshall MOTIF ANC: scheda tecnica

I Marshall MOTIF ANC (in foto) sono gli auricolari in-ear con driver dinamico da 6 mm, con risposta in frequenza 20 Hz–20 KHz. Hanno una modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC), per ascoltare la propria musica preferita senza il fastidio del rumore ambientale.

Presente anche la modalità Trasparenza che consente di ascoltare tutto ciò che succede attorno all’utente anche senza togliere le cuffie, una soluzione ottima per non isolarsi completamente dall’ambiente circostante.

Tra le opzioni di connettività troviamo il Bluetooth 5.2 che, passando per l’applicazione Marshall Bluetooth App, permette di gestire le varie funzionalità, incluse l’ANC, la modalità Trasparenza e l’equalizzatore, comodamente dallo smartphone.

Non mancano, tra l’altro, i comandi touch che, semplicemente sfiorando l’area sensibile al tocco, permettono di mettere in pausa o riprodurre un brano, passare alla canzone successiva o a quella precedente, regolare il volume, rispondere a una chiamata (o riagganciare).

Stando a quanto dichiarato da Marshall l’autonomia è di 4,5 ore di riproduzione con ANC e 6 ore di con ANC disattivato. Utilizzando l’apposita custodia si sale rispettivamente a 20 ore (con ANC) o 26 ore (senza ANC). In più, ricaricando il dispositivo per 15 minuti si può ottenere un’ora in più di ascolto, mentre per una carica completa sono necessarie 3 ore.

Infine per le cuffiette è presente la certificazione IPX5 che ne attesta la resistenza ai getti d’acqua da qualsiasi direzione mentre per la custodia c’è la certificazione IPX4, solo per gli spruzzi d’acqua.

Marshall Willen: scheda tecnica

Marshall Willen è un altoparlante Bluetooth con due driver dinamici da 10W e due radiatori passivi con risposta in frequenza di 100-20.000 Hz.

Parliamo di un dispositivo semplice e molto immediato, così come testimoniano anche i pochissimi controlli a disposizione: c’è la manopola del volume e il pulsante per associare un dispositivo senza fili, utilizzando il Bluetooth 5.1.

Oltre a questo, l’altoparlante può essere gestito completamente dall’applicazione Marshall Bluetooth App, che permette all’utente di accedere all’equalizzatore e alle impostazioni di riproduzione.

Sempre via app è possibile anche gestire la modalità Stack per collegare più altoparlanti Marshall Willen e farli suonare tutti insieme. Sul device è presente anche un microfono che permette di rispondere alle chiamate senza il bisogno di avere il telefono in mano.

Sul fronte dell’autonomia, l’azienda inglese garantisce fino 15 ore di riproduzione. Grazie alla funzione Quick Charge, collegando il device alla rete elettrica per 20 minuti si ottengono altre 3 ore di riproduzione, mentre per una carica completa sono necessarie circa 3 ore.

Ottima la certificazione IP67, che attesta la resistenza del Marshall Willen alla polvere e all’acqua.

Marshall MOTIF ANC + Marshall Willen: l’offerta su Amazon

Il bundle con gli auricolari Marshall MOTIF ANC e l’altoparlante Marshall Willen è l’ideale per gli appassionati dei prodotti del celebre marchio inglese che, in questo modo, potranno portare a casa due device a un prezzo davvero interessante.

Il prezzo di listino del bundle è di 318 euro (199 euro per le cuffie e 119 euro per l’altoparlante), ma grazie all’ottima offerta su Amazon, si scende a 281,55 euro (-11%, -36,55 euro), uno sconto che farà sicuramente gola agli appassionati del genere.

