Fonte foto: Marshall

Marshall è uno di quei brand che non ha bisogno di presentazioni e, soprattutto per i musicisti, rappresenta una vera e propria autorità in tema di audio e amplificatori per chitarra.

Chiaramente l’azienda non si è fermata al mondo degli strumenti musicali e ha portato la sua arte anche nel settore degli altoparlanti Bluetooth, sviluppando prodotti di qualità e dal design accattivante. Parliamo, naturalmente, del Marshall Acton II, un device semplice ma dalle grandissime potenzialità che per le prossime ore è disponibile su Amazon a un prezzo davvero molto interessante.

Marshall Acton II – Altoparlante Bluetooth 50 W – Design Marshall

Marshall Acton II: scheda tecnica

Marshall Acton II è un altoparlante Bluetooth dalle dimensioni contenute (‎260x160x150 mm) e dal look iconico che richiama quello dei celebri amplificatori per chitarra diventati ormai un punto di riferimento per i musicisti di tutto il mondo.

La potenza complessiva è di 50 W e, seppur concentrati in un dispositivo così compatto, sono l’ideale per ascoltare i propri contenuti multimediali in qualsiasi contesto, con la garanzia di un sound sempre di qualità, con bassi corposi e alti brillanti.

Oltre a questo il dispositivo è davvero molto intuitivo e, una volta acceso, basta collegare una qualsiasi sorgente esterna per iniziare l’ascolto in totale tranquillità. Le connessioni avvengono o tramite il Bluetooth 5.0 oppure utilizzando l’ingresso aux da 3,5 mm che preserverà inalterata la qualità audio per un ascolto ancora più di livello.

Una volta effettuato il collegamento, i controlli a bordo del Marshall Acton II sono pochissimi ma più che sufficienti per permettere all’utente di regolare il sound dell’altoparlante in base alle proprie esigenze.

Naturalmente c’è anche l’applicazione ufficiale di casa Marshall che consente di gestire l’altoparlante da remoto e non solo.

Tramite Marshall Bluetooth, infatti, sarà possibile anche aggiornare il firmware del dispositivo e personalizzare le diverse funzionalità al suo interno ma, la cosa più interessante dall’app, è che permette di collegare insieme più altoparlanti Marshall per un sound ancora più potente.

Inoltre, in questo modo sarà possibile anche utilizzare i comandi vocali di Alexa, utilizzando questo device unicamente con la propria voca e senza alcun tipo di problema.

Marshall Acton II: l’offerta su Amazon

Marshall Acton II è un buon altoparlante Bluetooth che punta tutto su un sound potente e su un design ben riconoscibile che tutti gli amanti del rock non vedranno l’ora di portare dentro la propria abitazione. Oltre a questo, parliamo di un sistema audio semplice e completo, che può essere configurato e utilizzato facilmente e senza il bisogno di particolari sforzi.

Il prezzo di listino è di 269 euro ma, grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore è possibile portare a casa il Marshall Acton II a 191,99 euro (-29%, -77,01 euro), uno sconto più che interessante che farà sicuramente gola a tutti gli appassionati del genere.

Marshall Acton II – Altoparlante Bluetooth 50 W – Design Marshall