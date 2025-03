Maxton Hall, ci sono novità sull'uscita della seconda stagione

Fonte foto: Stephan Rabold/Prime Video

Dopo il grande successo della prima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra noi, Prime Video non aveva perso tempo. La notizia del rinnovo di questa serie tv per una stagione 2 era infatti arrivata solo pochi giorni dopo il debutto del primo ciclo di episodi, usciti in streaming a maggio 2024. È passato poco meno di un anno da allora, e la piattaforma proprio in questi giorni ha fornito ai fan impazienti qualche dettaglio in più sulla possibile data di uscita della seconda stagione.

Maxton Hall – Il mondo tra noi: anticipazioni sulla stagione 2

Basata sui romanzi di Mona Kasten, Maxton Hall – Il mondo tra noi racconta la complicata storia d’amore tra James Beaufort e Ruby Bell. Nella prima stagione Ruby è una studentessa modello di origini modeste che, grazie a una borsa di studio, inizia a frequentare un prestigioso collegio.

Tra i ricchi studenti di questa scuola privata c’è anche James, studente arrogante che viene da una famiglia molto benestante e potente. Tra James e Ruby scatta inizialmente una certa antipatia, che cela però un forte interesse reciproco e teneri sentimenti.

La prima stagione di Maxton Hall è stata la serie non statunitense con il miglior debutto di sempre su Prime Video, dove si è classificata al primo posto nelle Top 10 di oltre 120 Paesi. Sono probabilmente in tante e in tanti, quindi, ad attendere con trepidazione gli sviluppi della storia tra James e Ruby.

Ma cosa aspettarsi dalla seconda stagione? Dalla sinossi ufficiale apprendiamo che, dopo la notte di passione che hanno condiviso a Oxford, tra James e Ruby tutto sembra andare bene. La ragazza inoltre ha ricevuto notizie positive sulla sua ammissione al college; dunque, si sente davvero vicina alla realizzazione del suo grande sogno: frequentare Oxford.

Alcune inattese novità nella situazione famigliare di James però cambiano ogni cosa, ed è proprio il ragazzo a riportare dolorosamente Ruby alla realtà. La ragazza è profondamente ferita e vorrebbe tornare alla sua vita di un tempo, quando a scuola nessuno la conosceva. Non riesce però a dimenticare James: sia perché non ha mai provato sentimenti così forti, sia perché lui fa di tutto per riconquistarla.

Maxton Hall, gli spoiler sulla seconda stagione

Chi cerca qualche spoiler in più sulla seconda stagione di Maxton Hall, ma non intende leggere il libro da cui il secondo ciclo di episodi è tratto (Save You è il titolo), deve sapere che il "fulmine a ciel sereno" che ferisce profondamente Ruby è un tradimento da parte di James.

Il ragazzo, che ha appena perso sua madre, è pentito per quello che ha fatto, ma Ruby non sembra disposta a perdonarlo. Anche ammettendo di farlo, inoltre, resterebbe irrisolto un altro problema: fare accettare la loro relazione al severo padre di James, Mr. Beaufort, che per il figlio ha altri progetti.

Quando esce Maxton Hall stagione 2

Riguardo la data di uscita di Maxton Hall 2, ci sono una buona e una cattiva notizia. La buona è che Prime Video ha annunciato ufficialmente il periodo di uscita, la cattiva è che i fan dovranno aspettare più del previsto: in tanti speravano di vedere le nuove puntate già in primavera, esattamente un anno dopo la stagione 2.

Non sarà così. La seconda stagione della serie uscirà infatti in streaming alla fine del 2025. La data esatta non è ancora stata comunicata.