Maxton Hall, si torna già sul set: cosa aspettarsi dalla stagione 2

Fonte foto: Stephan Rabold/Prime Video

Di certo non si può dire che Prime Video perda tempo. A poco più di un mese dal debutto di Maxton Hall in streaming e dall’annuncio ufficiale della produzione della stagione 2, gli attori e le attrici della serie tv tedesca sono già tornati sul set. «Sì, sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Maxton Hall», ha confermato Prime Video sui suoi canali social il 12 giugno, postando due foto dei già amatissimi protagonisti di questa storia romantica.

Di cosa parla Maxton Hall e da quali libri è tratta

La prima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi è arrivata su Prime Video il 9 maggio 2024: forte del riscontro molto positivo da parte del pubblico, è stata rinnovata ufficialmente per la seconda stagione dopo pochi giorni.

La trama della prima stagione, composta da sei episodi, si basa sul romanzo young adult Save Me di Mona Kasten, pubblicato in traduzione italiana da Sperling & Kupfer. Il libro è il primo capitolo di una trilogia: dunque, non stupisce molto il fatto che la serie tv sia stata rinnovata così rapidamente. E, anzi, c’è da aspettarsi che la storia proseguirà anche con una terza e ultima stagione.

Ma non corriamo troppo. Nella prima stagione di Maxton Hall (di cui si può vedere il trailer qui sotto) Ruby Bell è una ragazza studiosa e determinata che, grazie a una borsa di studio, frequenta la prestigiosa scuola privata di Maxton Hall.

Involontariamente la ragazza viene a conoscenza di un segreto esplosivo che riguarda i Beaufort, famiglia milionaria i cui figli frequentano l’istituto. L’arrogante James Beaufort è determinato a costringere Ruby al silenzio, ma l’intenso confronto tra i due, nonostante la diversità dei mondi da cui provengono, accende inaspettatamente una scintilla che si trasforma in amore.

Cosa succederà in Maxton Hall stagione 2 (spoiler)

Cosa accadrà in Maxton Hall stagione 2? La trama del secondo libro della trilogia, che si intitola Save You (il terzo è Save Us) contiene qualche indizio, ammesso che l’adattamento di Prime Video resterà fedele alle pagine del romanzo. Attenzione: ovviamente da questo punto in poi seguono potenziali spoiler sulla serie tv.

Qui per dirvi che sì, sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di #MaxtonHall 📺 #MaxtonHallOnPrime #MonaKasten

📸 Stephan Rabold pic.twitter.com/uIw5o9I5lT — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) June 12, 2024

In Save You Ruby è stata tradita da James, che ha appena perso sua madre. Sebbene sia delusa e determinata a non perdonarlo, la ragazza lo consola per il suo lutto. James fa l’impossibile per riconquistarla, ma intanto è completamente in balia del padre, che continua ad avere le idee molto chiare sul futuro del figlio.

Sia James sia Ruby ricevono la lettera di accettazione a Oxford. La ragazza ne è entusiasta, ma la gioia del momento è guastata dalla mancanza di James. Gestire l’odio e l’amore che nutre per il giovane non è semplice. Ma, anche ammettendo di perdonarlo, non sarebbe facile farsi accettare dal signor Beaufort.

Quando esce Maxton Hall 2?

È ancora presto per conoscere la data di uscita di Maxton Hall 2 su Prime Video. Considerando che le riprese sono appena iniziate, potrebbe avvenire nel 2025.