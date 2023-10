MediaTek Dimensity 9300: ecco la data di lancio

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

MediaTek ha confermato ufficialmente la data di presentazione del nuovo processore Dimensity 9300, il prossimo punto di riferimento per gli smartphone top di gamma che andrà a competere con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, presentato ufficialmente solo poche ore fa.

Il prossimo 6 novembre, dunque, il potentissimo chip farà la sua comparsa sul mercato, svelandosi al pubblico e sciogliendo finalmente ogni dubbio sulla sua architettura interna, oggetto da settimane di frequenti rumor.

MediaTek Dimensity 9300, cosa sappiamo

Stando alle varie indiscrezioni che in questi mesi hanno fatto la loro comparsa sul web, il nuovo processore MediaTek Dimensity 9300 ha una CPU octa-core con un cluster composto da quattro core Cortex-A710 da 2 GHz.

Come ripetuto a più riprese, questi core vengono utilizzati generalmente per svolgere attività intermedie, a metà strada dunque tra i processi che richiedono tanta potenza e quelli che, invece, possono essere portati a termine anche dai core a risparmio energetico.

Al fianco di questo cluster “atipico“, ce ne saranno altri due: uno con un core Cortex-X4 da 3,25 GHz e uno con tre core Cortex-X4 da 2,85 GHz, che invece saranno utilizzati dal chip per le attività che hanno bisogno di una maggiore potenza di calcolo (anche a discapito dei consumi, se serve).

Appare evidente l’assenza di core a basso consumo energetico cosa che, se da una parte fa presagire prestazioni di altissimo livello, dall’altra apre anche la strada a potenziali consumi e temperature elevate.

E la scelta di MediaTek, naturalmente, ha generato molti dubbi, con diversi leaker che sostengono che gli smartphone in cui sarà installata una CPU del genere potrebbero avere problemi di efficienza energetica.

Un’eventualità già smentita dall’azienda taiwanese che ha a più riprese ribadito di non dare credito a quanto si legge sul web riguardo a componenti non ancora presentati ufficialmente.

Infine, stando sempre alle indiscrezioni la GPU sarà una ARM Immortalis G720 MC12 con 12 core, altro componente ad alte prestazioni.

MediaTek Dimensity 9300, i test su AnTuTu

Ma se da una parte la preoccupazione per i (presunti) problemi di efficienza energetica spaventa gli utenti, dall’altra i primi test su AnTuTu confermano che il MediaTek Dimensity 9300 sarà un chip potentissimo, superando i due milioni di punti e scavalcando alla grande anche il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, attuale punto di riferimento dei top di gamma e sicuramente non un processore facile da battere, in attesa dei test sui primi smartphone con 8 Gen 3.

Sulla piattaforma di benchmark si legge che il nuovo chip MediaTek ha registrato prestazioni della CPU superiori del 65% rispetto al chip di Qualcomm di seconda generazione. Per la GPU, invece, il miglioramento è stato del 55%.

Per quanto riguarda la velocità della RAM (LPDDR5X) e della memoria di archiviazione (UFS 4.0) il Dimensity 9300 ha registrato una velocità superiore del 33% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2.

Con queste ottime premesse, tutte da verificare, non resta che attendere l’evento del prossimo 6 novembre e, naturalmente, la presentazione dei primi smartphone con processore MediaTek Dimensity 9300 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e vedere sul campo chi dei due colossi avrà la meglio.