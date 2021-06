Messenger e Instagram: 3 novità in arrivo

Piacevoli novità per gli utenti di Facebook Messenger e Instagram che, come ben sappiamo, ormai sono quasi una sola app e vengono aggiornate insieme dai programmatori di Mark Zuckerberg. Sono ben tre gli annunci appena arrivati, due dei quali interessano anche gli utenti italiani.

Per la precisione si tratta di nuovi temi per le chat, delle risposte veloci ai contenuti multimediali e della possibilità di usare i codici QR per effettuare pagamenti all’interno delle app, anche verso utenti non registrati a Messenger o Instagram. Di queste tre novità le prime due verranno distribuite a livello globale, quindi anche in Italia, mentre la terza è riservata agli utenti americani, che già possono usare le app di Messenger e Instagram (ma anche WhatsApp) per pagare qualcuno o qualcosa. Come quasi sempre accade da qualche tempo con gli aggiornamenti delle piattaforme del gruppo Facebook, l’utente li riceverà senza dover far nulla. Quindi se ancora non sono arrivati sui vostri smartphone non preoccupatevi: è solo questione di tempo.

Messenger e Instagram: i nuovi temi

I temi sono una delle funzionalità più amate dagli utenti sia di Messenger che di Instagram, specialmente quelli più giovani che, come è noto, sono gli utenti più redditizi per queste piattaforme. Non stupisce, quindi, che Facebook rilasci spesso nuovi temi grafici per permettere ai suoi utenti di cambiarli spesso.

Tra i vari nuovi temi disponibili uno è dedicato al nuovo album di Olivia Rodrigo, Sour, un altro è dedicato alla Giornata Mondiale degli Oceani e un terzo è per i fan della saga Fast & Furious, che quest’anno festeggia i suoi vent’anni.

Per usare uno di questi nuovi temi è sufficiente andare nelle impostazioni di Messenger o Instagram, scegliere Temi e selezionare quello che si preferisce.

Messenger e Instagram: le risposte veloci

Un piccolo, ma comodissimo, cambiamento all’interfaccia utente è la seconda novità in arrivo anche in Italia per gli utenti delle due app di chat. Si chiama “Quick Reply“, cioè “risposte veloci" e consiste nella possibilità di rispondere in modo veloce ad una foto, o un video.

In pratica adesso, quando facciamo tap sul contenuto multimediale per vederlo a tutto schermo, compare anche la barra di inserimento del testo in modo che possiamo rispondere subito, senza tornare alla chat.

Un cambiamento veramente piccolo rispetto alla situazione attuale, ma il nuovo sistema è certamente più comodo ed efficace. Questa novità arriverà da sola: l’utente non dovrà far nulla per attivarla.