Mi 10 Pro in arrivo: come sarà lo smartphone top di gamma e low cost

Il Mi 10 Pro si farà, la conferma arriva direttamente da Lin Bin, uno dei co-fondatori di Xiaomi, che sul suo account Weibo, il social network più utilizzato in Cina, ha risposto a una domanda fatta da un utente sullo smartphone. E la risposta è stata affermativa: il Mi 10 Pro è nei piani futuri dell'azienda. Quindi vuol dire che nel 2020 ci sarà un super-smartphone con caratteristiche da top di gamma, con il supporto al 5G e con un comparto fotografico in grado di competere ad armi parti con una reflex.

Negli ultimi cinque anni la crescita di Xiaomi è stata impetuosa: dopo aver conquistato un posto di tutto rispetto nel mercato interno, è andata alla conquista di quello europeo, con ottimi risultati. Prima in Spagna e poi in Italia, Xiaomi ha aperto i primi negozi ufficiali, permettendo al brand di essere conosciuto anche tra coloro che non seguono il mondo della tecnologia e degli smartphone. E per il prossimo anno l'obiettivo è continuare a crescere e per farlo è necessario continuare a produrre smartphone dall'ottimo rapporto qualità - prezzo e soprattutto affidabili. Come il Mi 10 Pro.